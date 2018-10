Maurizio Costanzo: “Barbara d’Urso? Ecco perché è così seguita in tv”

Barbara d’Urso vera e professionale: parola di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo elogia Barbara d’Urso nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Qual è il segreto del successo in tv della d’Urso? Per Costanzo non ci sono dubbi: la sua professionalità. Maurizio Costanzo infatti scrive: ” Piace così tanto perché sa bene come usare il mezzo televisivo, sa rispettare i tempi tecnici e, del pubblico”. Insomma Barbara D’Urso è una vera professionista come dimostra da anni, è attice e conduttrice di programmi di successo su Canale 5 come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nonostante tempi spesso impegnativi, riesce ogni giorno ad essere sempre sul pezzo. Si destreggia molto bene tra gossip e cronaca nera. Lascia il segno, chi infatti non la ricorda nei panni della dolcissima Dottoressa Giò!

Barbara vince gli ascolti contro Rai 1

Barbara d’urso è sempre campionessa di ascolti, sia la domenica contro la nuova Domenica In della bravissima e tanto amata Mara Venier e sia durante tutta la settimana, contro La Vita In Diretta quest’anno condotta da una nuova coppia: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Quel che più cattura della signora di Canale 5 è il suo carattere napoletano, vero e vivace. Trasmette dinamicità anche a chi è a casa a guardarla seduto sul divano o mentre fa faccende domestiche, come lei spesso incita dallo schermo. Barbara lavora duramente davanti e dietro lo schermo, è instancabile per questo i telespettatori la premiano: ” Senza lasciarsi tentare da trasmissioni concorrenti”, conclude Maurizio Costanzo.

Un sorriso che fidelizza il pubblico

Nella rubrica Maurizio Costanzo scrive a proposito di Barbara d’Urso:“Il suo sorriso entra nelle case degli italiani senza fatica” . Una vera professionista chenon si risparmia mai, infatti continua Costanzo: “Quando è davanti alle telecamenre, la d’Urso dà tutta se stessa”. In questo modo fidelizza il suo pubblico che la segue in televisione 7 giorni su 7 e anche sui social dove può vantare milioni di seguaci, mentre lei sul suo profilo Instagram ne segue solo una: Oprah!