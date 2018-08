Maurizio Costanzo ancora contro il Grande Fratello

Già in passato Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere negativo nei confronti del Grande Fratello. Un programma televisivo non adatto per il pubblico. Una trasmissione diseducativa. In particolare l’ultima edizione, quella Nip, condotta da Barbara D’Urso. Ecco cosa ha dichiarato il conduttore attraverso un’intervista al settimanale Nuovo: “Sì, era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash“. Come replicherà la padrona di casa del reality show più longevo della tv italiana a queste affermazioni?

Maurizio Costanzo contro la tv trash

E pensare che sembra che una nuova edizione del Grande Fratello sia stata confermata per la prossima stagione televisiva. Sempre con Barbara D’Urso al timone e sempre nella seconda metà della stagione, quindi nel 2019. Ad inizio settembre invece partirà la versione Vip del GF, arrivata alla sua terza edizione con la conduzione di Ilary Blasi. In realtà Costanzo non ce l’ha con la moglie di Francesco Totti. Anzi. Tutt’altro. Attraverso le pagine dello stesso giornale Maurizio Costanzo ha avuto modo di esprimere un giudizio positivo nei confronti della presentatrice.

Maurizio Costanzo: promossi e bocciati in tv

“La Blasi è una buona conduttrice di programmi non di routine come il Grande Fratello Vip. Belen non si può dire che sia una presentatrice: è un’ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice. Tra gli uomini penso che un presentatore che sta crescendo bene sia Gabriele Corsi“, ha detto Costanzo al giornale. Blasi e Corsi promossi. Belen Rodriguez ha invece ancora qualche riserva. Come reagirà la showgirl venezuelana a questa definizione di “quasi conduttrice“? Nel frattempo Costanzo pensa a come sarà in futuro il mondo del piccolo schermo: ci sarà più internet e sarà più diretta. Sarà così davvero?