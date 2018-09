Mauricio Galdi, Ken umano: numero interventi, soldi spesi e com’era prima

Il nuovo Ken umano Mauricio Galdi: quanti interventi ha fatto, quanti soldi ha speso e com’era prima FOTO

Come Rodrigo Alves, pure il nuovo Ken umano viene dal Brasile. È nato in Sud America 28 anni fa Mauricio Galdi, il ragazzo che si è sottoposto ad innumerevoli interventi di chirurgia estetica per assomigliare al celebre fidanzato di Barbie. Mauricio si è rifatto quattro volte il naso, si è sottoposto a liposuzione e laser per schiarire gli occhi azzurri. Inoltre ha eseguito: litfting alle sopracciglia e ai glutei e un’operazione per inserire le protesi al petto. Quest’ultimo intervento non è riuscito alla perfezione. Le protesi sono state inserite nel modo sbagliato e Mauricio ha richiesto un secondo intervento. Ha poi eseguito un trapianto di capelli e più volte ha usato il botox per guance e labbra. Fino ad oggi Mauricio ha fatto ben 15 interventi. Ora vuole togliersi delle costole ma al momento non ha trovato nessun medico disposto a realizzare il suo sogno.

Mauricio Galdi vuole fare l’attore: “Ma non ero abbastanza bello”

Mauricio Galdi sogna di fare l’attore da quando era bambino. A 17 anni ha cominciato a fare i primi provini che si sono rivelati una grossa delusione. “Tutti mi dicevano che dovevo cambiare mestiere, che non ero abbastanza bello per fare cinema”, ha ammesso Galdi, che in madrepatria ha partecipato al reality show House of dolls. Da questa delusione, la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica, con il primo intervento al naso. Il bisturi è diventata poi una vera e propria ossessione per Mauricio, anche se lui non ama definirsi Ken umano. “Sono stati i media a darmi questa etichetta, io non mi sono mai paragonato a Ken. Ad esempio non sono mai andato da un chirurgo con la foto di Ken in mano, volevo essere semplicemente bello“, ha puntualizzato Galdi. Che dopo aver cambiato i connotati ha cominciato a lavorare nel mondo della moda. Ma ha avuto pure il tempo di frequentare l’università: è laureato in marketing.

Quanti soldi ha speso Mauricio Galdi per essere più bello

In dieci anni trascorsi da una sala operatoria a un’altra, Mauricio Galdi ha speso circa 100 mila dollari per i suoi interventi, ovvero oltre 84 mila euro.