Mattino5, Panicucci ‘morbosa’ fa infuriare il pubblico: critiche feroci

Sembra che il piano editoriale di Mattino 5 stia un po’ scarseggiando di elementi nuovi ed avvincenti. Questa mattina infatti il programma della Panicucci ha ricevuto una pioggia di critiche. Il motivo? la continua ossessione nel racconto sui dettagli dell’omicidio di Giulia Cecchettin per mano di Filippo Turetta. Tantissimi sono stati i commenti che lamentavano l’aver esagerato nei dettagli macabri e pesanti, inutili ai fini del racconto.

Le lamentele riguardavano principalmente il fatto che si fosse mancato di rispetto alla famiglia della vittima. “Sono necessari tutti questi dettagli?” chiede un utente. Una persona, con riferimento ad un altro clamoroso caso di cronaca scrive così: “Dopo la sentenza sulla Pifferi, non vedo perchè si debbano perdere tempo e soldi per il processo a Turetta, dategli l’ergastolo il più velocemente possibile e non se ne parli più, passiamo al prossimo. Non so perchè continuate a parlarne!”. Le critiche sono costanti durante tutta la messa in onda e non lasciano dubbi al fatto che l’argomento abbia veramente stancato il pubblico.

Mattino 5: l’ossessione per i dettagli macabri fa arrabbiare il pubblico!

Probabilmente se ci fossero state delle novità riguardo al caso di Filippo Turetta la reazione sarebbe stata differente. Il problema di questa mattina è stato che il racconto fosse solo indirizzato a fornire dettagli macabri che possono aver urtato la sensibilità di molti. Un utente indignato scrive sul social X le seguenti parole: ” Poi ci lamentiamo che i giovani sono violenti, è semplicemente vergognoso il godimento ed il sadismo con cui Mattino Cinque continua a romperci i co@@ioni tutti i giorni con i dettagli più crudi e violenti dell’omicidio di quello squilibrato di Turetta. FATE SCHIFO !!”.

Purtroppo quando si parla di cronaca nera è facile indugiare in dettagli superflui dal momento che creano facile attrattiva. E’ vero pure che molte volte si superano dei limiti. Il pubblico più sensibile ha la capacità di accorgersi quando questo avviene. In questo caso specifico le parole dette in passato sono ormai più che sufficienti. L’assassino ha confessato da tempo. La famiglia della povera Giulia ha detto ciò che era giusto ricordare di lei. I servizi mandati in onda questa mattina non hanno aggiunto niente di nuovo e c’è che chiede a gran voce di smettere di fare odiens su questi casi. Federica Panicucci avrà modo di constatare la reazione del pubblico e farne tesoro? Speriamo!