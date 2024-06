Mattino4, VIP e castità: ospiti fuori controllo, Panicucci ‘finta tonta’

Ormai la castità non è più un tabù, anzi, ci basta entrare un po’ più a fondo nella vita di qualche famoso vip per scoprire che sotto le lenzuola si dorme e basta. È il caso di due delle personalità più chiacchierate della tv come l’ex gieffina Simona Tagli e la divisiva Flavia Vento. Proprio loro due hanno dichiarato a Mattino 4 di astenersi completamente da rapporti intimi da più di dieci anni.

Tra i vip l’astinenza è diventata un vademecum: a lanciare il trend sembra essere stato il cantante Lenny Kravitz, single e casto da più di nove anni. Non solo oltreoceano, ma anche in Italia molti vip hanno rinunciato all’intimità: una dei quali Loredana Bertè, che ha dichiarato di non andare a letto con nessuno da 10 anni dopo una vita di scappatelle ed eccessi. Come lei, Beatrice Luzzi. L’ex del GF, ha confessato di aver rinunciato a rapporti con l’altro sesso ormai da un po’. Astenute e con orgoglio, anche Rosita e Alessandra Celentano. Quest’ultima ha detto pubblicamente di non avere rapporti da ormai 14 anni.

Ospite a distanza di Mattino 4 insieme a Flavia Vento e al sessuologo Maurizio Bossi, Simona Tagli racconta di non fare nulla da ben 17 anni dopo aver fatto un voto di castità per il quale lei stessa dice di aver “sublimato il concetto di amore” dopo un momento dolorosissimo, quello della separazione dal padre di sua figlia.

“Ho messo da parte la mia vita lavorativa e personale, ma ho fatto un vero e proprio voto alla Madonna di Lourdes. Dopo tre anni di inferno ho ottenuto una grazia: avevo chiesto di avere una vita semplice e l’ho finalmente avuta.”

All’incredulità della Panicucci, la Tagli risponde convinta:

“Ti assicuro che dopo anni di castità ti rendi conto che nulla toglie a nulla. Devo dire che sto bene così, anche se sto facendo un passo avanti verso la mia femminilità, soprattutto dopo il Grande Fratello. Ora mi sento in una sfera di illuminazione”.

È poi il turno di Flavia Vento, casta da quasi 11 anni. Dopo aver dichiarato più volte di non aver spazio per nessuno nella sua vita oltre ai cani, confessa di non avere rapporti da oltre dieci anni. Al che, Patrizia Groppelli non si tiene e sbotta:

“Non sanno cosa si perdono. E poi ci credo che Flavia Vento è casta: è insopportabile!”

Poi la frecciata al Professor Bossi dopo una magistrale spiegazione sul “gelo comunicativo nelle coppie di oggi”: