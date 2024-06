Mattino4, Poletti: offese in diretta e bodyshaming. Che figuraccia!

Oggi nella puntata di Mattino 4 condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti si è parlato largamente di diete. Si è affrontato il tema dell’alimentazione sana con vari esperti o meno del settore. Il tutto correlato da servizi e interviste in diretta. Durante un’intervista avvenuta in diretta a Milano mentre si chiacchierava con due giovani ragazzi seduti al bar, si è decisamente oltrepassato il limite.

Il giornalista, infatti, stava intervistando due ragazzi che sorseggiavano una bevanda fresca. Lui chiedeva ai due se avessero mai seguito delle diete. Loro, evidentemente in imbarazzo, rispondevano a mezza bocca. Alla fine interviene Roberto Poletti con un’affermazione decisamente pesante: “il signore sarà pure felice ma finirà in ospedale per obesità, sarà un costo per il Sistema Sanitario Nazionale e quindi sarà un costo per noi cittadini!”

Roberto Poletti e le offese gratuite: bisogna pesare sempre le parole

Nelle parole di Poletti ritroviamo una forte mancanza di rispetto. Infatti le due persone intervistate si sono gentilmente prestate al gioco ma era evidente il loro imbarazzo. Già prima delle parole di Poletti avevano dichiarato di non essere molto informati circa le diete. Infatti quando il giornalista che li intervistava chiedeva loro se sapessero quali fossero i cibi brucia grassi loro rispondevano di non averne idea. Il modo in cui sono stati trattati ha portato persino chi era in studio a sottolineare che non fosse giusto offenderli in quel modo. Le parole dette questa mattina ci fanno riflettere sul fatto che spesso si subisce la poca sensibilità altrui.

In questo caso i due ragazzi hanno risposto col sorriso ma sono stati trattati in maniera pessima. Lo scopo del servizio era parlare delle diete estive e dei cibi adatti al periodo. Invece, come spesso accade, siamo finiti ad offendere due persone ignare e soprattutto non abituate a stare davanti le telecamere. Da una parte Patrizia Groppelli si esaltava del fatto che fossero di “buona forchetta”. Dall’altra si lanciavano insulti e, lasciatemi passare il termine, anatemi su di loro, dicendo che sarebbero presto finiti in ospedale. Nessuno ha realmente fatto loro domande corrispondenti al tema affrontato. Forse solo così avremmo trovato utile il servizio e i due ragazzi sarebbero stati trattati con il giusto rispetto.