Mattino 5, caso Pifferi: Panicucci esplode e smonta l’avvocato

A Mattino Cinque i toni si fanno caldi tra la padrona di casa, Federica Panicucci, e l’ospite in collegamento. Al centro dell’attenzione c’è un tema delicato come quello di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per la morte della figlioletta Diana di appena 18 mesi.

Ormai non si fa altro che parlare di Alessia Pifferi e della tragica vicenda che la vede protagonista. La donna è stata da poco condannata all’ergastolo per aver causato la morte della figlioletta, abbandonata senza cibo né acqua per giorni. La Pifferi ha fatto parecchio discutere negli ultimi mesi e la sua vicenda è finita al centro dell’attenzione di diversi talk show. A trattare la notizia è stato anche Mattino Cinque, che ha visto una commossa Federica Panicucci parlare direttamente con l’avvocato della Pifferi, Alessia Pontenani.

Le due donne (una in studio e l’altra in collegamento) hanno ripercorso le tappe del processo più chiacchierato dell’ultimo periodo, fino a quando i toni si sono fatti sempre più accesi. La Panicucci è insorta quando l’avvocato della Pifferi ha cercato di giustificare le terribili azioni della donna, facendola passare come una fragile e ingenua. La conduttrice ha voluto ricordare lo strazio vissuto dalla piccola Diana, che per giorni è rimasta da sola e senza potersi nutrire. Come se non bastasse, le due donne hanno animatamente battibeccato su alcuni dettagli del processo, che smonterebbero il castello di bugie della Pifferi.

La donna, infatti, si è sempre difesa come poteva, ma le sue dichiarazioni si sono dimostrate spesso ambigue. Proprio questo è stato uno degli argomenti della lite tra la Panicucci e l’avvocato, che ha provato in tutti i modi a difendere la sua assistita. Addirittura la Pifferi, in carcere da qualche giorno, avrebbe anche iniziato uno sciopero della fame, che ha colpito tutti per le reali motivazioni del gesto. Come ha sottolineato la stessa Panicucci, la donna non avrebbe iniziato il digiuno perché sofferente per la figlia scomparsa, ma perché si sarebbe resa conto di non avere via di scampo dal carcere. Proprio questa idea sostenuta dalla conduttrice ha fatto scatenare la lite in diretta.