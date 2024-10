Mattino 5 ‘pollaio’ di Panicucci: perché il pubblico è stufo

Che cosa spinge il pubblico a seguire o meno un programma tv? C’entrano le tematiche, c’entra la conduzione o c’entrano entrambe le cose? Potrebbe essere un mix, ma chi conduce gioca un ruolo fondamentale ai fini dello share. È il caso, ad esempio, di Federica Panicucci, volto noto della settimana di Mediaset e conduttrice sia di Mattino 5 con Francesco Vecchi, sia di Mattino 4 con Roberto Poletti.

Versatile e sempre molto elegante, Federica ha costruito una carriera ricchissima di opportunità e dopo qualche esperienza in Rai, alla fine è tornata ufficialmente a Mediaset, la sua attuale casa professionale. Chi la segue con affetto non si perde neanche un appuntamento e ogni mattina alle 8:43 si sintonizza su Canale 5 in attesa di Mattino 5, in cui Federica occupa la seconda parte. Cronaca nera, attualità, casi in grande tendenza e tanti ospiti in studio: il mood di Federica Panicucci cambia, ma cambia anche l’opinione che le persone si fanno su di lei.

Era già successo con Barbara D’Urso e succede tuttora anche con altri volti noti della televisione, spesso considerati non propriamente adatti a trattare certi temi e capaci di “modellarsi” in base all’argomento trattato. Questo, il pubblico, lo nota e questo, al pubblico, non sempre piace. Che cosa c’entra la conduttrice di Mattino 5 e Mattino 4 con tutto questo?

Mattino 4 e Mattino 5: Federica Panicucci non è adatta?

L’abbiamo vista trattare tematiche eterogenee senza scomporsi, altre volte ha preso alcuni topic più alla leggera e ha, seppure velatamente, fatto emergere la sua posizione in merito alla questione trattata. È il caso della Madonna di Trevignano e di Gisella Cardia, o è il caso di Medjugorje e della polemica relativa al business natovi attorno, blocchi quasi sempre presenti in entrambi i programmi da lei condotti e che, volente o nolente, portano molta visibilità. A fare infuriare il pubblico, però, è qualcosa di più “sottile”, anche se di fatto oggettivamente palese: la velocità del cambio di espressione quando si passa da un argomento “leggero” a un argomento delicato, come un’ultima ora spiazzante, una morte improvvisa, o qualsiasi altra cosa che non comprenda, come spesso il pubblico dice, il trash.

È successo in passato ed è successo anche nella puntata di lunedì 14 ottobre di Mattino 4, quando la conduttrice, alla notizia flash (anch’essa criticata) del suicidio di un giovane ragazzo, ha letteralmente switchato lo sguardo e dal ridere leggermente si è incupita in 0,2 secondi. Lecito, data la notizia, ma non sempre questo funziona.

Panicucci e Barbara D’Urso simili? Il web risponde, e critica

Questo atteggiamento non convince e come si legge spesso su X, porta il pubblico da casa o a cambiare canale quando subentra Federica Panicucci, o a “sfogare” il proprio pensiero direttamente sul social. Come si può passare da un mood all’altro in una manciata di secondi? Perché tutto diventa improvvisamente caotico e i toni si alzano? È questo che le persone si chiedono ed è questo che le persone non riescono a capire.

Tra le tante reactions, un utente su X ha scritto:

#Mattino5 è gradevole da seguire finché c’è Francesco come conduttore.

Poi interviene la #Panicucci e diventa un pollaio.

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ — Francesca (@Analnatrack) October 14, 2024

Ciò dimostra che Mattino 5 e Mattino 4 sono seguiti, ma sono anche fortemente criticati, proprio com’è criticata Federica, che a tratti proprio non convince. Questa tendenza nel cambiare impostazione da un argomento all’altro è in realtà piuttosto comune nei conduttori televisivi, ma c’è chi riesce a nasconderla meglio e chi, come Federica o all’epoca Barbara D’Urso (nel mirino delle prese in giro per le sue iconiche “facce tristi”), lo palesano in modo più evidente.

Chi ha ragione? La domanda resta aperta, ma intanto le trasmissioni continuano ad andare alla grande…forse.