Mattino 5, Federica Panicucci rifila una stoccata a Bassetti: la reazione

Sembra proprio che anche Federica Panicucci sia stanca di parlare ogni santo giorno di Covid. Ma d’altra parte come biasimarla. Ecco perché questa mattina, nello studio di Mattino 5, la conduttrice non si è trattenuta e si è lasciata andare ad una stoccata al professor Matteo Bassetti.

Anche questa mattina, infatti, c’è stato a Mattino 5 un lungo spazio dedicato al Coronavirus. La solita solfa: il giro per le città del mondo (dove la malattia sembra quasi essere sparita), il commento sulla road map per l’uscita dall’emergenza eccetera. E poteva mancare l’onnipresente Matteo Bassetti, che fra l’altro è in piena fase promozionale per il suo nuovo libro, Il mondo è dei microbi? Ma ovviamente no.

Insieme alla Panicucci, Bassetti ha avuto modo di parlare di un tema, in particolare, che ha portato un pochino di tensione in studio dopo tanto tempo. Per la prima volta, infatti, la Panicucci sembra essersi spazientita per l’atteggiamento del professore, tra l’altro molto diverso rispetto a quello dei suoi colleghi.

Se i vari Crisanti, Viola e Ricciardi continuano a mantenersi fedeli alla linea della prudenza, non lo stesso possiamo dire per Bassetti. Da qui è nata la domanda di Federica Panicucci, che ha aperto lo spazio ad uno scambio finalmente un po’ pepato.

“Ma secondo lei perché gli altri dichiarano tutto questo? Vogliono tenerci sempre un po’ in allarme?” ha chiesto la Panicucci a Bassetti, con un sorriso beffardo. Bassetti ha così risposto “Sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perché mi occupo di tutte le malattie infettive” regalando un gancio clamoroso alla conduttrice. “Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni” ha replicato la Panicucci, senza però ottenere nessuna reazione da parte del dottore. Chi si aspettava un botta e risposta, infatti, è rimasto molto deluso. Bassetti ha fatto orecchie da mercante e mantenendo il suo aplomb ha chiosato: “Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole continuare alta l’attenzione per continuare a farsi invitare!”. Chi lo sa se con la fine della pandemia dovremo dire addio anche a questi gustosi siparietti?