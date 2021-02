Mattino 5, Federica Panicucci incidente: “Dovrò tenere le dita fasciate”

Martedì 16 febbraio a Mattino Cinque Federica Panicucci è andata in onda con le dita fasciate. L’attenzione dei telespettatori e degli ospiti in studio è caduta sulle fasciature bianche mostrate dalla conduttrice in diretta. Raffaello Tonon, incuriosito, ha osservato la padrona di casa del rotocalco del mattino della rete ammiraglia del Biscione e ha chiesto cosa fosse successo. La conduttrice ha spiegato:

“Vorrei dirti di aver giocato ieri a pallavolo ma non è così…Ho avuto un incidente domestico e dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente”

Federica Panicucci ha avuto un incidente domestico, come confessato dalla stessa, ma il suo opinionista ha cercato di rassicurarla:

“Non incide sulla tua eleganza e bellezza, ma sul nostro umore che ci dispiace”

Sulla conduttrice è stata lanciata una bomba sul settimanale Oggi, secondo cui dalla prossima stagione televisiva Federica non dovrebbe più condurre la trasmissione. A questa si è aggiunta la voce che ci sarebbe una conduttrice ben vista dai Vertici che vorrebbero il programma. Sarà vero? Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che la presentatrice in questione possa essere Elisa Isoardi. Al momento vedremo l’ex volto de La Prova del Cuoco nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi nelle vesti di naufraga.

Nessun talk sulla puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 15 febbraio. Eppure momenti chiave di cui parlare e discutere ce n’erano tanti: dal flirt tra Rosalinda e Andrea, i quali nella notte si sono lasciati andare alla passione, alla nomination a sorpresa che vedrà sfidarsi Giulia Salemi e Stefania Orlando. Tra i momenti imperdibili anche il confronto tra Maria Teresa Ruta con Tommaso Zorzi e Stefania, Dayane Mello contro Rosalinda e la richiesta di Giuliano Condorelli di non volere essere più associato al reality.

La padrona di casa di Mattino Cinque ha preferito occuparsi di cronaca e in particolare dei casi di Bolzano e Faenza.

Il primo caso fa riferimento all’omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair. Nelle ultime ore è arrivata la conferma che la donna ritrovata senza vita nell’Adige dopo un mese sarebbe stata strangolata. Al momento l’unico indiziato è il figlio Benno che si trova in carcere. Il secondo caso fa riferimento a Ilenia Fabbri, la donna assassinata in casa sua. Ai funerali, che si sono svolti nelle ultime ore, c’era anche Claudio Nanni, il marito accusato di omicidio.