Mattino 4, Federica Panicucci spiazza: “E se mi fossi già sposata?”

Da mesi, è nato una sorta di giallo dietro il presunto matrimonio di Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. I due, legati da sette anni, sarebbero dovuti convolare a nozze nel 2020, prima dello scoppio della pandemia da Covid-19. A seguito dell’emergenza sanitaria, tutto è stato rimandato anno dopo anno, con la coppia che fissava di volta in volta una nuova data, solo per doverla successivamente posticipare. Nell’ultimo periodo, poi, la conduttrice è stata abbastanza vaga nel dare risposte riguardo le tanto attese nozze col fidanzato, tanto da far nascere l’ipotesi che i due potrebbero essere già diventati marito e moglie.

Federica Panicucci: “La verità sul matrimonio con Marco Bacini”

Nell’ultima puntata settimanale di Mattino 4, andata in onda venerdì 13 settembre su Rete 4, la Panicucci è stata incalzata dal direttore del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti. Quest’ultimo ha colto l’occasione per rivelare di essere impegnato a scoprire se la conduttrice indossi una fede nuziale, poiché sul suo giornale Federica aveva accennato alla possibilità che si fosse già sposata con Marco Bacini. “È da sposare la Panicucci… È un’ora che io guardo le sue mani per vedere se è spuntato un anello in più. In un’intervista a Nuovo ci ha detto: ‘Ma chi vi dice che io e Marco non ci siamo già sposati'”, ha detto.

Di fronte a ciò, la Panicucci è sembrata visibilmente imbarazzata, mentre Signoretti ha insistito, sottolineando che questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare una rivelazione così importante. Ma, Federica ha cercato di resistere alla tentazione rimanendo sempre sul vago:

Devo dirti se mi sono già sposata? Ma lo devi scoprire da solo! Ma no dai, sto scherzando, Guarda che Marco sta vedendo!

Dopodiché, è intervenuto il collega della Panicucci, Roberto Poletti, che ha ironizzato in questo modo: “Io devo comprare Nuovo per leggere di questo giallo sulle nozze? Federica però se non me l’hai detto mi offendo. Le hai celebrate si o no queste nozze? Galeotta fu la polpetta della Groppelli”. Riccardo Signoretti è poi tornato “all’attacco”, menzionando i suoi viaggi alle Maldive, che potrebbero avere a che fare con un possibile matrimonio. Tra risate imbarazzate e grandi sorrisi, la Panicucci ha però continuato a negare e ha concluso la puntata di Mattino 4 dicendo in maniera ironica: “Sul giallo delle nozze chiudiamo la puntata”.