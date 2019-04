Matteo Viviani, furto in casa della Iena: colpo grosso da 75 mila euro

Le Iene, furto in casa di Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko. Colpo grosso da parte dei ladri

Furto in casa della Iene Matteo Viviani e della moglie Ludmilla Radchenko. A dare la notizia dell’effrazione subita è stata l’Agenzia Ansa, il fatto poi è stato confermato da Ludmilla attraverso un post Instagram, in cui ha ha raccontato di come sono finite le vacanze di Pasqua della famiglia Viviani. Una bruttissima scoperta quella della Iena di Italia 1 che, di ritorno dalle vacanze, ha trovato la casa sotto sopra. Un bel bottino per i ladri, che hanno portato via orologi, gioielli e contanti per un valore di 75 mila euro. Davvero una sorpresa che nessuno vorrebbe avere di ritorno nella propria casa. Viviani e la moglie però non vogliono essere definiti vittima di questo evento, e continuano a pregare per le vittima degli attentati in Sri Lanka.

Matteo Viviani, furto in casa. Cosa è successo

Sono tanti i siti web che riportano la notizia del furto in casa di Matteo Viviani. La Iena e Ludmilla Radchenko hanno trovato la casa sotto sopra e la cassaforte della loro abitazione completamente tagliata. Seri indizi per un furto in piena regola. La loro abitazione sarebbe stata svaligiata durante il weekend pasquale e lo stesso giornalista ha denunciato il fatto, e la notizia ha fatto il giro del web. Non sappiamo per ora i dettagli dell’accaduto, ma anche Ludmilla Radchenko ha confermato il tutto su Instagram: “Così è finita la nostra vacanza di Pasqua. Non voglio fare la vittima, perché siamo fortunati di aver avuto con noi i gioielli più importanti: Nikita ed Eva, sani e salvi“, così la modella russa moglie di Matteo Viviani ha voluto tranquillizzare i suoi fan. Nonostante la paura e il brutto episodio, i bambini stanno bene. La notizia più importante in tutto questo.

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani hanno scoperto il furto nella tarda serata di lunedì di Pasquetta

Una giornata di divertimento come dovrebbe essere il lunedì di Pasquetta ha regalato una bruttissima sorpresa alla Iena Matteo Viviani. Il furto è stato scoperto alle ore 22.30 e denunciato subito alla Polizia. I ladri hanno portato via, dall’appartamento della coppia a Milano, un bel bottino di 75 mila euro.