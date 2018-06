Matteo Renzi farà un programma tv con Lucio Presta? L’idea per Netflix

La news che non ti aspetti: Matteo Renzi potrebbe fare un programma televisivo tutto suo. A pubblicare l’indiscrezione è “Il Corriere della Sera”, secondo cui l’ex segretario del Partito Democratico “sta progettando di darsi alla tv“, tanto da mettere in piedi “un programma con il suo amico Lucio Presta sulle bellezze dell’Italia, probabilmente su Netflix“. Ad aggiungere dettagli sulla vicenda ci ha quindi pensato “Il fatto Quotidiano”, per cui si tratterebbe di “una trasmissione di taglio culturale su Firenze e con l’ex premier in video“, dalle “numerose puntate da girare subito per i palinsesti autunnali o al massimo del prossimo anno“, per un “produttore indipendente” e per una “emittente non individuata“.

Matteo Renzi farà un programma tv su Firenze? La smentita del suo portavoce

La notizia c’è, ma il portavoce dell’ex leader del Partito Democratico ne dà smentita. Questa, infatti, la precisazione che arriva in queste ore. “Non mi risulta – dice Marco Agnoletti, così come riporta “Huffington Post” – alcun progetto di Matteo Renzi con Netflix“. L’ennesima conferma, però, è arrivata da uno dei due diretti interessati. Raggiunto da “Adnkronos”, l’agente Lucio Presta ha fatto sapere che: “Ho proposto a a Matteo Renzi un progetto televisivo sulla città di Firenze, un programma ambizioso. E lui lo sta valutando“.

Matteo Renzi in TV

Del resto, per Matteo Renzi non si tratterebbe certo di una prima volta in tv. Già in passato, infatti, l’attuale senatore PD ha preso parte come concorrente ad una puntata del quiz con Mike Bongiorno La ruota della fortuna (era il 1994) e ha fatto discutere per la sua prima ospitata nel talent di Canale5 Amici di Maria De Filippi (avvenuta nel 2013).