Matteo Guerra chiede scusa a Manuela Arcuri: c’entra Simone Coppi

Matteo Guerra oggi: a Live-Non è la d’Urso chiede scusa all’ex fidanzata Manuela Arcuri

Matteo Guerra è tornato in televisione. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per discutere del finto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Matteo – che da tempo ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro – ha approfittato del salotto di Barbara d’Urso per chiedere scusa a Manuela Arcuri, la sua ex fidanzata. I due hanno avuto una relazione finita bruscamente nel 2009. Tanto che all’epoca Matteo aveva rilasciato diverse interviste nelle quali si scagliava contro l’attrice di Latina. Dichiarazioni che, a detta dell’ex modello, sarebbero state ingigantite a causa di alcune illazioni fatte da Pamela Perricciolo, conosciuta ai più con il nome di Donna Pamela.

Matteo Guerra: la rivelazione su Pamela Perricciolo

“Chiedo pubblicamente scusa a Manuela Arcuri per tutte le interviste in cui l’ho accusata dopo la nostra rottura. All’epoca Donna Pamela mi aveva detto che Manuela si frequentava con Simone Coppi (il finto marito di Eliana Michelazzo, ndr): mi istigava e tutto questo mi ha portato a rilasciare certe dichiarazioni”, ha spiegato Matteo Guerra a Live-Non è la d’Urso. Com’è noto la Arcuri è stata contattata dal profilo del finto Coppi ma dopo un mese di corteggiamento via Facebook ha capito che l’uomo non esisteva davvero.

Matteo Guerra oggi è felicemente fidanzato

A dieci anni dalla fine della loro storia d’amore, Manuela Arcuri e Matteo Guerra sono felicemente fidanzati con altre persone. La prima con l’imprenditore Giovanni, dal quale ha avuto nel 2014 il piccolo Mattia; il secondo con una splendida ragazza mora che non fa parte dello showbiz.