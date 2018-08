Matteo Cazzato di Amici emozionato: “Asciugo la fronte, lotto ogni giorno”

Amici: il messaggio di Matteo Cazzato dopo l’uscita del suo primo singolo Summer is coming

Da pochi giorni è uscito il primo singolo di Matteo Cazzato, cantante della Squadra Blu dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Matteo Cazzato, all’interno del talent show, non è stato notato dalle grandi case discografiche ma, al di fuori, è riuscito finalmente a pubblicare il suo singolo intitolato Summer is coming. Il cantante salentino ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram a pochi giorni dall’uscita del brano. Messaggio che ha emozionato i fan del ragazzo di Amici. “Asciugo la fronte. Lotto ogni giorno per la mia passione“ ha scritto Matteo Cazzato sul social network.

Matteo Cazzato di Amici: “Ricordo un piccolo me che si chiedeva: chissà se un giorno potrò cantare?!”

“E quando sento la vostra voce che canta insieme alla mia, ricordo un piccolo me che si chiedeva: chissà se un giorno potrò cantare?!” scrive in un post il cantante Matteo Cazzato. “A quel piccolo che è in ognuno di noi dico: lotta per la tua passione, asciuga la fronte dal sudore della fatica e vai avanti verso il tuo sogno“ ha continuato a scrivere il cantante lanciato dal talent show di Maria De Filippi emozionando tutti i suoi fan che hanno commentato il post di Matteo Cazzato incoraggiando il cantante a non smettere di credere nel suo sogno di cantare.

Matteo Cazzato: arriva la rivincita dopo Amici di Maria De Filippi

I suoi sostenitori non lo hanno mai abbandonato. Dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi e dopo non essere stato scelto da nessuna casa discografica mentre era all’interno del talent show di Canale 5, Matteo Cazzato torna a cantare con il suo nuovo singolo e premette che questo è solo l’inizio.