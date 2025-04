Matteo Branciamore saluta Antonello Fassari: “Sei andato via mentre tornavamo”

Giorni di dolore e di saluti, di lacrime e ricordi, per il cast de I Cesaroni è inevitabile considerato il grave lutto che li ha colpiti. Sabato ci ha lasciati Antonello Fassari, aveva solo 72 anni ma conviveva oramai da un po’ di tempo con una grave malattia che gli ha stroncato la vita troppo presto. Inevitabile il cordoglio dei fan della fiction che lo ha portato al successo più assoluto durante i primi anni del duemila, e che adesso stava per tornare con un sequel che avevano tanto desiderato non soltanto i fan, ma anche lo stesso Antonello che non vedeva l’ora di tornare a vestire i panni di Cesare Cesaroni. Proprio in queste ore è arrivato l’ultimo messaggio tanto atteso da parte di uno degli attori del cast, ovvero Matteo Branciamore, che nella fiction vestiva i panni di suo nipote Marco. “Sarà il tempismo, sarà sei andato via mentre tornavamo, sarà che c’eri dall’inizio“.

Delle parole che hanno commosso i numerosi fan della fiction, che in questi giorni sui social parlavano proprio di quanto sarà strano assistere al ritorno de I Cesaroni senza di lui, che era il cuore pulsante della Garbatella e della bottiglieria dove lavorava con suo fratello Giulio.

il colpo di grazia definitivo 💔 pic.twitter.com/ClfBzk8w9Z — F 🍨 (@fioridizuccaa) April 7, 2025

Il saluto del cast de I Cesaroni

“Sono sicuro che stia borbottando da qualche parte lassù” così Claudio Amendola ha salutato quello che per lui era un fratello a tutti gli effetti parlando con l’Ansa, pochi minuti dopo l’annuncio della sua scomparsa. “Alla prima risata insieme è diventato calore familiare. Ce lo teniamo stretto quel calore, e ricordarti qui sarà meno amaro” ha concluso invece così il suo saluto Matteo Branciamore, nel post che ha pubblicato su Instagram.

Anche Alessandra Mastronardi, che interpretava il ruolo di Eva Cudicini e che in questi anni ci ha tenuto particolarmente a distaccarsi da questo personaggio, ha deciso di spendere due parole per omaggiare Fassari, affermando di sentirsi davvero fortunata ad aver avuto la possibilità di cominciare la carriera accanto ad un attore di talento come lui. “Io ti dico solo una cosa, che amarezza” ha commentato invece Ludovico Fremont, che vestiva i panni di Walter Masetti e che ha ricordato con nostalgia i momenti sul set in cui con Antonello chiacchierava davvero di tutto. Quasi tutti gli attori del cast ci hanno tenuto a condividere un ricordo e un omaggio non solo per un attore di talento, ma per una persona straordinaria che rimarrà per sempre nei loro cuori.