Matteo Berrettini beccato con una modella: “È finita con la fidanzata”

Impazzano i gossip sulla vita privata del campione di tennis Matteo Berrettini. Il romano, alla soglia dei 26 anni, sembra aver archiviato la storia d’amore con la fidanzata Ajla Tomljanovic, tennista professionista come lui. Era da tempo che soffiava aria di crisi tra i due, crisi che oggi appare quasi cosa certa. Berrettini, infatti, è stato beccato in teneri atteggiamenti con un’altra ragazza. Ecco chi sarebbe la nuova fiamma dello sportivo.

Matteo Berrettini, come riporta Very Inutil People, è stato visto nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2022 in un noto locale della Capitale, il The Sanctuary. Il 25enne, diventato famoso per aver raggiunto la finale del torneo di Wimbledon nel 2021, non era da solo. Accanto a lui è stata vista una ragazza alta dai capelli castano chiaro, con cui Berrettini avrebbe lasciato il locale a tarda notte mano nella mano. Secondo il portale Very Inutil People si tratterebbe di una modella americana di 22 anni, Meredith Mickelson. Questa è molto popolare su Instagram, dove conta quasi 3 milioni di followers.

I due avrebbero trascorso quasi un’ora al The Sanctuary e avrebbero poi deciso di proseguire la serata insieme. È forse sbocciato un nuovo amore? Non si sa se i due stiano effettivamente insieme o si stiano semplicemente conoscendo. Al momento Meredith segue Berrettini su Instagram, ma quest’ultimo non ha (ancora) ricambiato.

Matteo Berrettini, è finita con Ajla Tomljanovic?

Ciò che appare evidente è il fatto che il campione di tennis sembra aver definitivamente dimenticato la fidanzata Ajla, di cui aveva parlato sul palco del Festival di Sanremo solo due mesi fa. Effettivamente qualche settimana fa la coppia ha dato segni di essere in crisi. La tennista croata ha improvvisamente cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraevano accanto a Berrettini. Da quel momento in poi i due non hanno rilasciato nessuna dichiarazione a proposito del loro status sentimentale, anche se il gesto sembra parlare chiaro.

I due tennisti si sono conosciuti e innamorati nel 2019 e hanno trascorso il lockdown di marzo 2020 insieme nella casa di lei in Florida. I due hanno sempre dimostrato di essere molto affiatati, parlando spesso della passione condivisa per la cucina e, ovviamente, per la racchetta. Resta da vedere se, in attesa di dichiarazioni ufficiali, il loro legame è naufragato o si tratta di una crisi passeggera.