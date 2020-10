Matt Dillon sbarca nelle fiction di Rai Uno: lo spiffero

Matt Dillon presto su Rai Uno? Sarebbe in lavorazione una fiction con protagonista proprio l’attore di Hollywood. Matthew Raymond Dillon, detto Matt, classe 1964, è un attore e regista americano molto apprezzato dal pubblico in tutto il mondo. Ha una carriera di tutto rispetto alle spalle e che non è di certo finita qua, per questo la notizia di una fiction di Rai Uno con Matt Dillon non può che avere una forte risonanza. Non c’è ancora nulla di certo, questo va specificato sin da subito, ma siamo abituati ormai al fatto che quando c’è uno spiffero su qualcosa che riguarda la televisione poi si rivela fondato. In attesa di ulteriori anticipazioni e news sulla nuova fiction in arrivo, scopriamo in cosa consiste questo spiffero del giorno che ha come protagonista Matt Dillon.

In arrivo una fiction di Rai Uno con protagonista Matt Dillon? La notizia

Il settimanale Vero ha riportato tra i trafiletti dell’ultimo numero in edicola che Dillon potrebbe presto tornare in Italia per un “sorprendente impegno televisivo”. L’attore è stato di recente nel nostro Paese in occasione del Festival di Venezia, dove era in giuria. Sarà stata questa l’occasione di contatto per parlare della possibilità di averlo in una fiction di Rai Uno? Non sappiamo al momento il titolo della serie in questione né di cosa si tratterà. Né la trama né il cast completo. I rumors non aggiungono alcun dettaglio in più, ma la rivista ha svelato anche che la fiction con Matt Dillon sarebbe prevista per il prossimo anno. Il set dovrebbe aprirsi quindi nei prossimi mesi e in tal caso arriveranno di certo ulteriori anticipazioni.

Matt Dillon in una fiction di Rai Uno: dovrebbe andare in onda il prossimo anno

Se questo spiffero dovesse trovare conferma allora sarebbe un grande colpo per Rai Uno. Avere Matt Dillon in una delle fiction di Viale Mazzini, visto il bagaglio che si porta dietro, sarebbe un ulteriore valore aggiunto a delle serie televisive che già sono amatissime dal pubblico. Insomma, un attore del calibro di Dillon servirebbe a confermare che la scelta di Rai Uno di puntare sulle fiction è stata una scelta decisamente vincente.