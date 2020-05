Matt Damon, quarantena Irlanda e Covid-19 figlia: il racconto dell’attore

News Matt Damon, la figlia Alexia ha avuto il Covid-19: ora è guarita

In una recente intervista della radio irlandese Spin 1038 Matt Damon ha raccontato di come sta andando la sua quarantena in Irlanda assieme alla famiglia, e del momento difficile vissuto quando ha scoperto che la figlia maggiore è risultata positiva al Coronavirus: parliamo di Alexia, avuta dalla moglie Luciana Barroso. Momento difficile non perché per Alexia ci siano state delle complicazioni – anzi la ragazza è guarita – ma perché una situazione del genere ti spinge a pensare e a preoccuparti soprattutto per chi è più a rischio: nel caso di Damon, a sua madre e alla suocera.

Matt Damon, la confessione a Fully Charged: “Ci riuniremo alla fine del mese”

Intervistato da Graham O’Toole e Nathan O’Reilly, conduttori della trasmissione Fully Charged di cui Damon è stato ospite, l’attore ha dichiarato che “Lei [la figlia, ndr] è a New York e ha contratto molto presto il Covid-19 con le sue coinquiline, ed è andato tutto bene. Ci riuniremo alla fine del mese. Tutti stanno bene, anche la madre di Lucy e la mia – È spaventoso per quella generazione”. L’attore soffrirà senz’altro parecchio la distanza dalla figlia in un momento così difficile per tutti nel mondo: anche se Dalkey, piccolo paese dell’isola Smeraldo dove adesso si trova per le riprese del film The Last Duel, è una location davvero suggestiva, nessun paesaggio vale tanto quanto l’affetto dei propri cari, soprattutto se sai che hanno vissuto un periodo difficile.

Matt Damon a Dalkey assieme alla famiglia: l’attore amato dai residenti

Damon pare essersi integrato bene a Dalkey: stando a quanto scritto da The New York Times l’attore frequenta varie spiagge dell’isola e sembra non disdegnare autografi e foto con i residenti; questo almeno è ciò che faceva prima dell’inizio della quarantena. Ricordiamo che Damon è in Irlanda con Luciana Barroso e le figlie Isabella, Gia e Stella; l’unica lontana è Alexia che studia fuori.