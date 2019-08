Matt Bellamy, frontman dei Muse, si è sposato con Elle Evans: la cerimonia si è tenuta ieri 10 agosto

Matt Bellamy, al secolo Matthew, ha pronunciato il fatidico “sì”, sposandosi con la modella Elle Evans. Ad annunciarlo è stato lo stesso frontman dei Muse che ha fatto comparire sui suoi profili social uno scatto della cerimonia, accompagnato dalla didascalia “Mr. & Mrs. Bellamy”. L’evento risale a ieri 10 agosto in una location che al momento resta misteriosa, non essendo stati svelati i dettagli delle nozze. Ciò che invece si sa, come riporta Vanity Fair, è che la neo moglie 29enne per l’occasione ha optato per un abito disegnato da lei stessa e realizzato in collaborazione con il brand australiano Martina Liana Bridal Designs.

Il vestito dello sposo Matt Bellamy

Evans si è così sposata con un un modello bianco a sirena, color cipria. Magnifici gli inserti in pizzo e il lungo strascico. Matt si è invece presentato con un completo dalle tinte chiare, azzeccato per la stagione estiva e per la cerimonia che si è svolta in riva al mare, come dimostrato dallo scatto fatto trapelare dal cantante. Che l’evento si sarebbe tenuto ieri lo si era capito grazie a un post su Instagram di tre giorni fa della Evans, che aveva dato inizio al conto alla rovescia.

Quattro anni d’amore: le tappe della love story di Bellamy ed Ellen

I freschi sposi condividono una relazione dal 2015. Il fidanzamento ufficiale è arrivato invece due anni dopo, nel dicembre del 2017, quando durante una vacanza alle isole Fiji è giunta la proposta del cantante, immediatamente condivisa da Elle sui suoi profili social. “Pochi giorni dopo il mio compleanno, in una delle vacanze più romantiche delle nostre vite, l’uomo dei miei sogni mi ha chiesto di sposarlo. Dopo le lacrime di gioia, sussulti di choc e un attimo di incredulità, ovviamente, ho detto sì! Non riesco a immaginare le nostre vite separate. Quello che riesco a immaginare è un futuro luminoso pieno di amore e luce, famiglia e amici, momenti che si trasformano in ricordi cari e una vita piena di felicità”.