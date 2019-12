Ciacci sulle nozze di Alessia Marcuzzi: la scelta sulla segretezza non piace

Giovanni Ciacci “boccia” la scelta di Alessia Marcuzzi sulla segretezza delle sue nozze con Paolo Calabresi Marconi

Sono passati bene cinque anni dal fatidico sì di Alessia Marcuzzi a Paolo Calabresi Marconi. Dopo aver messo su una bella famiglia allargata (come piace definirla alla stessa conduttrice), il cuore di Alessia si è arreso all’amore per l’imprenditore che ha sposato in tutta segretezza nella campagna inglese nel 2014. Proprio ieri, 1 dicembre 2019, la coppia ha festeggiato il loro anniversario e la presentatrice Mediaset ha voluto ricordare il momento con un video su Instagram, in cui ha condiviso alcuni stralci di quella meravigliosa giornata. Oggi invece, lunedì 2 dicembre, a Vite da Copertina, Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno hanno dedicato la puntata del programma di Tv8 proprio alla Marcuzzi, e tra le altre cose Ciacci ha commentato anche la scelta di Alessia di non rivelare la data del suo matrimonio, lasciando fuori dall’evento anche Alfonso Signorini. Ciò che però non ha convinto Ciacci è stata la scelta legata alla segretezza della cerimonia, anche se lei, la Marcuzzi, è molto social.

Ciacci sulla Marcuzzi: le parole sul matrimonio

“Lei è una conduttrice che ha sempre messo la sua vita davanti a tutti. Ha condotto programmi che sono sempre stati social. E anche il suo matrimonio doveva essere social, doveva viverlo col suo pubblico“, ha spiegato Ciacci. Nel video andato in onda, si è infatti sottolineato che la stessa conduttrice ha voluto godersi quel momento senza renderlo particolarmente pubblico. La Casalegno invece ha cercato di differire dall’opinione di Ciacci: “Ma lei voleva viversi quel momento senza pubblicare molto!“. Social o non social, su Instagram invece la Marcuzzi racconta la vita della sua famiglia allargata, a cui fanno parte anche Francesco Facchinetti (padre di Mia) e Simone Inzaghi (padre di Tommaso, suo primogenito).

La reazione di Alfonso Signorini al matrimonio della Marcuzzi

“Con questa scelta, Alessia ha fregato anche Alfonso Signorini. La mattina delle nozze, si sono sentiti ma lui non si è accorto di nulla. Anzi reagì male, perché non era stato invitato“, ha detto Giovanni Ciacci, rinfrescando la memoria dei telespettatori.