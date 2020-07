Matrimonio a prima vista resta una certezza nel palinsesto autunnale di Real Time. Nonostante l’emergenza Coronavirus il programma è stato regolarmente registrato e andrà in onda il prossimo settembre. Ovviamente non mancheranno delle modifiche importanti dovute alla pandemia. Come fa sapere Tv Blog, le cerimonie non saranno più numerose come un tempo. Ogni matrimonio è stato celebrato solo alla presenza degli sposi, dell’officiante e dei due testimoni. Ovviamente tutti a distanza di sicurezza, con adeguati disinfettanti. Niente amici e parenti, spazio a delle nozze più intime e riservate e, perché no, pure più emozionanti. Novità importanti anche per i viaggi di nozze: addio mete esotiche, la luna di miele di ogni coppia si è svolta in Italia (al momento in cui scriviamo non sono state ancora svelate le mete scelte). In più tutti gli sposi sono stati sottoposti a tamponi e test sierologici per vivere questa esperienza in piena tranquillità. Stessa scelta compiuta per altri programmi televisivi come Temptation Island e per le soap quali Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore.

Matrimonio a prima vista 2020: confermato il team di esperti

Tra le tante novità non manca qualche certezza: è stato confermato a Matrimonio a prima vista 2020 il team di esperti composto dalla se……a Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini. I tre hanno selezionato tra migliaia di aspiranti concorrenti tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi e a vivere un grande amore. Quest’anno qualcuno riuscirà a resistere alla tentazione del divorzio? Dopo quattro edizioni nessuna coppia è ancora unita, ad eccezione di quella formata da Francesca Musci e Stefano Protraggi, concorrenti della seconda edizione in onda su Real Time nel 2017. Lo scorso anno, nonostante le buone promesse, hanno divorziato tutti: Ambra e Marco, Cecilia e Luca, Federica e Fulvio.

Matrimonio a prima vista 2020 in onda a settembre

La nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 andrà in onda a settembre. Le riprese sono state terminate qualche settimana fa e ora la produzione è in fase di montaggio.