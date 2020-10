Matrimonio a prima vista Italia 2020: coppie e numero puntate

Mancano pochi giorni alla prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020: le tre coppie sono già note, ma per scoprire come andrà a finire ovviamente bisognerà attendere. Ma esattamente quanto tempo? E quindi quante puntate sono? Il numero di episodi dovrebbe rimanere invariato: saranno dunque cinque puntate in cui seguiremo le coppie dal matrimonio alla decisione finale. Poi ci sarà un episodio speciale Sei mesi dopo, per scoprire se i protagonisti avranno mantenuto la loro decisione o se le cose invece saranno cambiate. Su quando va in onda: sarà possibile seguire le coppie a partire dal 6 ottobre, su Real Time come sempre, tutti i martedì sera. E giungiamo così alle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Saranno sempre tre, ma a inizio registrazioni è stato necessario sostituirne una. La lei della coppia in questione infatti lavora in una struttura sanitaria e in tempi di Covid-19 sarebbe stato un rischio per la produzione.

Matrimonio a prima vista 2020: quante puntate sono, quando va in onda e le coppie protagoniste

La quinta edizione di Matrimonio a prima vista è stata registrata nonostante tutte le restrizioni per il Coronavirus, infatti. È ovvio che siano stati fatti tutti i controlli del caso prima di far sposare i sei sconosciuti di quest’anno, ma alle nozze saranno completamente soli: non ci saranno né parenti né amici nel giorno più importante. Le tre coppie sono: Nicole e Andrea, Giorgia e Luca, Sitara e Gianluca. Questi ultimi due sono la coppia entrata in corsa per sostituire l’altra. Nicole Sonia vive a Milano e ha 29 anni, nella vita è una contabile ed è una grande appassionata di scarpe e borse. Andrea Ghiselli invece è di Pesaro ma vive a Montecchio di Vallefoglia, nella vita gestisce un ristorante di famiglia ed è appassionato di tiro al piattello.

Coppie Matrimonio a prima vista 2020, chi sono i protagonisti della quinta edizione

Giorgia Pantini è un’insegnante di educazione fisica, ha 32 anni ed è di Roma; insegna anche pallanuoto e nuoto sincronizzato e dice di non aver mai conosciuto l’amore vero. Al suo fianco ci sarà Luca Cantiano, 31enne di Cisterna di Latina, di lavoro affitta camere ai turisti ed è ricco di passioni. Infine troviamo Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani. Lei è romana, ha 29 anni e fa la cameriera in un ristorante, viveva da sola prima della pandemia ma poi è tornata a casa dei genitori. Lui è di Firenze, 31 anni, è un concept artist: dipinge e scolpisce in digitale.