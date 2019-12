Matrimonio a Prima Vista, Francesca Musci operata al naso: la sorpresa

View this post on Instagram

Buona sera fanciulle ❤️ La mia convalescenza va alla grande ! iniziano ad uscire degli spifferi d’aria dalla narice destra ; Il viola sopra gli occhi inizia a dare spazio al giallognolo 😂; Inizio pian piano a sgonfiarmi 😃 Doloroso ? No assolutamente ! Non ho sentito mai male ! La cosa più fastidiosa è respirare con la bocca per molti giorni e non sentire più i sapori o i profumi 😕 Sono stata operata dal dottor Mattioli senza tamponi perché la mia paura più grande erano proprio loro 😖 È iniziato tutto quando per un problema di udito sono andata a fare una visita otorinolaringoiatra l’orecchio non aveva nulla , visto che ero lì mi ha controllato gola e naso (premetto che immaginavo di non avere un naso da lode perché utilizzo molto spesso la bocca per respirare ) non è riuscito ad entrare neanche con il sondino nella narice sinistra per via della deviazione .. mi ha fatto fare una tac . il disturbo riscontrato era ancora più chiaro ed evidente anche ai miei occhi . Quando mi è stato detto che l’unica soluzione era l’operazione non l’ho presa benissimo ! Poi ci ho pensato .. Visto che era una cosa da fare mi sono decisa! Dopo varie ricerche e visite mi sono affidata al prof Mattioli . Visto l’esperienza nel settore e i molti clienti soddisfatti.. venerdì tolgo questi cerotti … Non vedo l’ora di vedere il risultato 🥰 #francescamusci #rinoplastica #rinosettoplastica #senzatamponi #mattioli #matrimonioaprimavista #girl