Matrimonio a prima vista: Cecchi Paone attacca il programma

Alessandro Cecchi Paone attacca Matrimonio a prima vista, il programma di Real Time

Fin dal suo esordio nella tv italiana Matrimonio a prima vista ha diviso il pubblico. C’è chi lo trova un programma interessante ed entusiasmante e chi invece non può tollerare un format del genere, che tratta i sentimenti in maniera del tutto nuova. Nel secondo gruppo c’è sicuramente Alessandro Cecchi Paone, che attraverso la sua rubrica televisiva su Nuovo Tv ha criticato duramente la trasmissione di Real Time. Il giornalista e conduttore ha appoggiato il pensiero di una lettrice che ha espresso un giudizio negativo su Matrimonio a prima vista, reo a detta della donna di bollare il matrimonio – un sacramento così serio e importante – come un banale scherzo.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone su Matrimonio a prima vista

“Una vecchia regola del giornalismo e della comunicazione dice che a nessuno interessa se un cane morde un uomo, a tutti interessa invece se un uomo morde un cane”, ha premesso Alessandro Cecchi Paone. A proposito di Matrimonio a prima vista ha detto: “Così vanno i programmi televisivi che mettono a rischio amori e legami, mentre nessuno si sogna di vedere coppie felici“. “Insomma, la normalità dei sentimenti non va di moda sul piccolo schermo. A meno che qualcuno non ci voglia dimostrare che la normalità è il caos”, ha aggiunto.

Gli ascolti tv di Matrimonio a prima vista 2019 su Real Time

Nonostante le critiche, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista si sta rivelando un buon successo per Real Time. Le prime due puntate dello show sono state seguite da quasi un milione di persone. Un numero importante se consideriamo che il programma è trasmesso su una rete che è considerata minore.