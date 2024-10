Matrimonio a Prima Vista, caos Erik e Valentina: “Prima notte hot…”

A Matrimonio a Prima Vista tutti parlano di una delle coppie più amate, quella formata da Erik e Valentina. Stranamente, in questa edizione ogni coppia sembra apprezzare il partner scelto, merito – oltre di una buona dose di fortuna – anche del team dietro al programma che tramite vari colloqui sceglie la persona perfetta da abbinare al futuro sposo o sposa.

Matrimonio a Prima Vista, Erik pronto per una notte di fuoco con Valentina: social in fiamme

Tra le coppie quella che sta facendo più clamore è la relazione tra Erik e Valentina. Lei è conosciuta per piangere sempre davanti alle telecamere: in ogni intervista le scendono le lacrime ancora prima di parlare, forse a causa delle forti emozioni che sta provando nel reality. Del resto si sono sposati al buio, come si può pretendere che siano improvvisamente felici e contenti?

In ogni caso, la coppia rimane tra le più chiacchierate, soprattutto perchè Valentina ha sempre detto di essere una sorta di sensitiva, dato che la notte fa sogni premonitori e riceve “segni” da Morfeo. Appena si sono visti durante la cerimonia, Erik e Valentina hanno mostrato una complicità immediata, con tanto di scambi di sguardi profondi e un’attrazione evidente anche dal piccolo schermo.

I problemi tra i neo-sposi si sono però fatti sentire subito, durante la Luna di Miele a Marrakech. Quello che doveva essere un viaggio rilassato, si è trasformato in un periodo di scontri e di incomprensioni parecchio pesanti. Nada Loffredi, l’esperta di relazioni e coppie ha compreso a fondo come funziona tra i due, scoprendo che Erik ha il vizio di presupporre troppo presto quello che pensa l’altra persona. Il problema è che con Valentina questo non funziona, dato che lei ha bisogno di conferme e di una comunicazione sempre aperta e sincera.

Durante l’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista andata in onda mercoledì 2 ottobre 2024, Erik e Valentina si sono resi protagonisti di un siparietto piuttosto esilarante, dato che hanno passato una notte insieme annunciando velatamente che ci sarebbe stato qualcosa di…intimo. I social a quel punto si sono scatenati, dando a Erik della persona troppo appiccicosa, dato che ha passato parte della serata a “toccare” un po’ troppo Valentina nel letto, mentre lei era visibilmente in imbarazzo. “Lui è una cozza, non molla un minuto!“, si legge sui social. Alcuni utenti su X ci vanno pesante: “Erik si fa andar bene tutto e gli sarebbe piaciuta qualunque donna …per me nasconde qualche scheletrino mmhhh“.

Davvero Erik avrà un segreto inconfessabile? E soprattutto, Valentina non si pone delle domande a riguardo?