Matrimonio a prima vista anticipazioni: le tre coppie si incontrano

By

Martedì 10 novembre 2020 andrà in onda la settima puntata del programma più amato di Real Time: scenata di gelosia per Giorgia e Luca durante la reunion con gli altri protagonisti.

Nel percorso di Matrimonio a prima vista Italia 2020 si avvicina sempre più il giorno della grande scelta. Un’altra tappa fondamentale è la reunion delle coppie, che vedremo la prossima settimana. Le anticipazioni sulla settima puntata del 10 novembre 2020 faranno sorgere un po’ di preoccupazione nei fan della coppia formata da Giorgia e Luca. Il loro rapporto sembra crescere sempre più, ma chissà che non subiscano una battuta d’arresto proprio incontrando le altre coppie. Come era già successo a Luca e Cecilia nella scorsa edizione, infatti, anche Giorgia e Luca avranno un duro confronto durante la reunion.

Seduti al tavolo con le altre coppie, Giorgia farà una vera e propria scenata di gelosia a Luca. Quest’ultimo cadrà dal pero, proprio non se lo aspettava e chissà se gli farà piacere o meno. D’altronde Giorgia e Luca sono la coppia che sta affrontando il matrimonio provando a conoscersi davvero, costruendo un rapporto profondo e pare si stiano davvero innamorando. Hanno iniziato una convivenza vera e propria e hanno deciso di arredare la casa provvisoria in cui stanno vivendo con oggetti scelti insieme. Un passo importante come coppia.

Ma c’è dell’altro, perché Giorgia ha pure spiazzato Luca parlando di figli. Lui invece si è aperto su un aspetto molto doloroso della sua vita, ovvero la perdita dei suoi genitori. Ha mostrato le foto di suo padre e sua madre a Giorgia e hanno raggiunto un livello di fiducia maggiore rispetto a prima. Insomma, tra Giorgia e Luca di Matrimonio a prima vista le premesse continuano a essere quelle giuste. Cambierà qualcosa nella prossima puntata?

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2020 proseguono con Gianluca e Sitara. Sembravano aver stabilito una tregua nell’ultima puntata, ma era tutta calma apparente. Martedì prossimo infatti Gianluca e Sitara arriveranno a un nuovo scontro e tutto ciò che non sopportano l’uno dell’altro tornerà a galla.

Ma prima della reunion delle coppie, Andrea e Nicole faranno pace: le anticipazioni hanno mostrato infatti che tra loro tornerà il sereno. Nicole dirà di non volere delle scuse, ma di aver bisogno di un semplice sorriso. Andrea la raggiungerà a Milano e proveranno a ricominciare. Sembravano essere arrivati a un punto di non ritorno e il cibo è stato ancora argomento di scontro per loro.