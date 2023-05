Matrimonio a prima vista, amata coppia si lascia. Lui: “Ma io la amo”

Una delle coppie che pareva avesse trovato amore ed equilibrio nel programma Matrimonio a prima vista è scoppiata. Trattasi di Solange Salvo, infermiera 34enne, e Michele D’Addetta, personal trainer di 30 anni. A riferire che la love story è giunta al capolinea è stato il diretto interessato che ha pubblicato un paio di post fiume su Instagram in cui ha spiegato che la relazione è finita su un binario morto. Solange e Michele avevano preso parte alla nona edizione della trasmissione di Discovery+ (mandata in onda in chiaro su Real Time) e, dopo alcuni tentennamenti iniziali, avevano trovato un feeling non indifferente che li aveva convinti a viversi al di là delle telecamere. Dunque dopo le nozze televisive ecco che avevano preso la decisione di far germogliare la storia in privato. Una storia che è durata circa un anno prima di concludere il proprio viaggio.

“Ebbene sì, NON SIAMO PIÙ QUI! DIO SE CI SIAMO AMATI, così tanto da dimenticarci di tutto, di quanto fosse complicato ciò che stavamo vivendo, di quanto fossero pericolosi i rischi che stavamo correndo. Facevamo ogni cosa solo con l’intento di provare a viverci al massimo”. Così ha esordito D’Addetta su Instagram, a corredo di un video in cui ha racchiuso una serie di foto amorose in compagnia della compagna, anzi ormai ex fidanzata.

“Ho sempre pensato che l’amore – ha aggiunto – da solo non potesse bastare, ed in effetti non sbagliavo. Alla fine la vita mette davanti a scelte, riapre vecchie ferite, fa riemergere vecchi fardelli. Poi butta tutto in un grosso frullatore che continua a girare fino a quando il vortice diventa troppo pesante. Appena fermi ci siamo accorti di essere troppo feriti, troppo sfiduciati l’uno nell’altro, troppo stanchi per continuare a lottare. Ed è così che da amore vero, irrefrenabile, avvolgente è divenuto egoista, insostenibile”.

Michele parla di colpe da spartire, salvo poi fare marcia indietro e cassare la parola colpa: “Entrambi abbiamo colpe, responsabilità, entrambi avremmo potuto fare qualcosa in più, o farlo meglio. MA FORSE NON È NEANCHE IL CASO DI PARLARE DI COLPE”. Dunque il motivo profondo della causa della rottura che, sempre secondo D’Addetta, è da ricercare nei due caratteri, il suo e quello di Solange, troppi differenti: “Siamo semplicemente due persone profondamente diverse, incompatibili, con esigenze e traumi troppo simili per poter collimare, CHE SI SONO INNAMORATE E HANNO PROVATO FINO ALLA FINE AD INCASTRARSI. Due forme geometriche non complementari che hanno sbattuto, girato, ruotato, tentato l’incastro in ogni modo”.

E ancora: “Nel tentativo di non perderci ci abbiamo provato, in nome dell’amore ci siamo fatti tanto bene e tantissimo male. ECCO… PROPRIO PER LO STESSO AMORE, abbiamo deciso di perderci per smettere di logorarci, per smettere di essere vittime l’uno dell’altro, o per smettere di pensare di esserlo. Per non arrivare ad odiarci. Abbiamo scelto di lasciarci andare ad un futuro più roseo, meno pericoloso, più conciliante con la vita che vorremmo. Ci rialzeremo, e torneremo a sorridere alla vita”.

“Non lo so dove questa vita ci porterà, ma in realtà una speranza ce l’ho. Mi auguro che un giorno, più appagati, più soddisfatti, più sereni, più in pace con noi stessi e con il mondo, ci faremo una risata su tutta questa vicenda sorseggiando un po’ di prosecco Extra dry. Perché per quanto non siamo stati in grado, sono sicuro del fatto che ti ho amata dal primo momento, e comunque vada, SEI E SARAI SEMPRE MIA MOGLIE…”, ha concluso Michele. Ma non è finita qui…

Michele D’Addetta e l’amore che ancora prova per Solange Salvo

D’Addetta, a distanza di pochi giorni dal post in cui ha annunciato la fine della relazione sentimentale con Solange, è tornato sui social con un secondo messaggio fiume: “Prima di conoscere mia moglie avevo scelto di partecipare a questo esperimento con un obbiettivo personale. TORNARE AD AVERE UN RAPPORTO SANO E SODDISFACENTE CON ME STESSO. Rendermi conto di essere ancora capace ad amare una persona e riuscire a donarle tutto me stesso per farla star bene, incondizionatamente, solo per vedere un sorriso nascere su quel volto. DONARE AMORE, questa è la cosa che mi fa sentire bene, che rende migliore la mia vita, che fa emergere la VERSIONE MIGLIORE DI ME… Perché che se ne possa dire la verità rimane solo una: L’AMORE MUOVE IL MONDO”.

Dunque un’altra riflessione sul suo rapporto con l’ex fidanzata e la consapevolezza di aver amato molto: “Dopo averla conosciuta LEI È DIVENTATA IL MIO MONDO. Le priorità sono cambiate e ho desiderato con tutto me stesso che lei fosse il mio ARRIVO! STOP! Le vicissitudini fanno intendere che questo non si sia verificato.. ma nel mio modo di essere c’è sempre quella voglia di trovare del buono in ogni cosa accada. POSSO DIRE CON ESTREMA ONESTÀ INTELLETTUALE CHE HO AMATO, HO AMATO DI NUOVO, HO AMATO FORTE… DAVVERO FORTE”.

Michele ha tenuto anche a precisare che gli esperti di Matrimonio a prima vista, più volte criticati negli anni per via dei tanti esperimenti finiti non nel migliore dei modi, ci hanno visto lungo nel suo caso: “Mia moglie è stata la persona perfetta perché questo accadesse. Gli esperti hanno avuto ragione: una persona solare e dolce, capace con una semplice risata di rendere bella una giornata partita male. Una persona estremamente sensibile, con un gran bisogno di ricevere amore e di imparare a darne; una persona che nelle piccole cose riesce a trovare un mondo fantastico e riesce a trasferire questa bellezza a chiunque le stia vicino”.

E ancora: “HO AMATO ALLA FOLLIA, e l’amore non finisce ragazzi. Non si smette di amare una persona così da un giorno all’altro… continuerò ad amarla ancora, per molto e molto tempo, ed insieme a lei tutte le cose che è riuscita ad insegnarmi… Ma la vita cambierà, i progetti che fino a qualche tempo fa sembravano definitivi dovranno essere nuovamente messi in discussione. Dovrò riorganizzare la mia vita, tentando di trovare cose che mi facciano stare bene, TENTANDO DI TROVARE BELLEZZA IN QUELLE PICCOLE COSE, che prima sembravano belle solo con lei. E CI RIUSCIRÒ, perché questo è uno dei GRANDI insegnamenti che mi ha lasciato questo grande amore”.

“AMATE! AMATE FORTE! E QUALSIASI COSA ACCADA, AVRETE COMUNQUE VINTO!”, ha concluso D’Addetta, che ha raccolto il plauso di parecchi fan che hanno seguito la sua vicenda sentimentale in tv e sui social.