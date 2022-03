Matrimonio a prima vista 8, spoiler scelte finali: chi divorzia, colpi di scena

Gli abbonati a Discovery+ hanno già scoperto la scelta finale delle coppie di Matrimonio a prima vista 8. Oggi infatti è stata pubblicata l’ultima puntata e grazie a questa si conosce l’esito dell’esperimento per i protagonisti. Chi sta seguendo la programmazione di Real Time e non vuole rovinarsi la sorpresa allora farebbe meglio a stare alla larga da queste anticipazioni sull’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2022. Se invece non siete capitati qui per sbaglio e non vedete l’ora di sapere come andrà a finire, allora proseguite pure nella lettura!

Da questo momento in poi ci saranno tanti spoiler, insomma. Il Vicolo delle News ha spiegato cosa è successo nella scelta finale delle coppie e le loro decisioni. Non mancheranno i colpi di scena, ma già dai primi episodi i più attenti avranno notato una certa propensione di tutti i protagonisti a impegnarsi in questo esperimento. Persino Gianluca, che si è presentato come un ragazzo esigente e per alcuni persino spocchioso, ha avuto in realtà delle attenzioni molto dolci e tenere verso la moglie Giorgia.

Nessuno di questi personaggi insomma si è fermato alle apparenze e le scelte finali delle coppie di Matrimonio a prima vista 2022 lo dimostrano. Cosa succederà nell’episodio finale? Antonio e Giorgia si presenteranno davanti ai giudici per raccontare le prime settimane da marito e moglie. Nessuno dei due ha provato subito una forte attrazione fisica, ma a livello caratteriale invece si sono presi subito. Da parte di Giorgia le cose sono cambiate quando è andata in Puglia, a casa di Antonio, e lì si è lasciata andare anche dal punto di vista fisico. Lo sposo si è sbloccato prima di lei da questo punto di vista, pure se neanche lui ha avuto un colpo di fulmine.

Quando gli esperti hanno chiesto se avevano intenzione di proseguire il matrimonio, i due hanno risposto in coro “Assolutamente sì!”. Primo lieto fine: Antonio e Giorgia non hanno divorziato. Anzi, pare abbiano persino fatto riferimento alla possibilità di avere un figlio. I tre esperti erano molto contenti di questo esito, soprattutto perché Antonio e Giorgia non si sono fermati ai primi ostacoli e sono riusciti a costruire un bel rapporto.

Mattia e Cristina invece sembrano la coppia perfetta sin dal giorno del matrimonio. Anche in questo caso da parte della sposa non c’è stata subito attrazione fisica, ma già nel servizio fotografico qualcosa è cambiato. Hanno trascorso delle belle settimane insieme e tutto è andato bene, quindi hanno confermato di voler continuare a stare insieme. Mattia e Cristina stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista.

Poi c’è la coppia sulla quale in pochi avrebbero scommesso nella prima puntata: Gianluca e Giorgia. Tra loro non è iniziato tutto in modo idilliaco, ma tra le provocazioni di lui e le insicurezze di lei hanno trovato un equilibrio. Anche loro sono riusciti a costruire un bel rapporto, che è diventato sempre più solido. Gianluca ha spiegato di non aver accettato compromessi e di non aver rinunciato a essere sé stesso. Giorgia nel matrimonio ha scoperto la sua forza interiore. Si sono fatti del bene a vicenda, per questo Gianluca e Giorgia sono ancora sposati. Anzi, lei ha sorpreso il marito con un bellissimo regalo: le foto delle nozze da appendere in camera da letto.

Nessun divorzio in questa edizione: tutte le coppie di Matrimonio a prima vista 2022 sono ancora sposate. Un vero e proprio colpo di scena, viste le precedenti edizioni! Gli esperti sono molto soddisfatti di queste coppie, ma bisogna attendere l’episodio E poi per capire cosa è successo dopo queste scelte finali…