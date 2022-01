Matrimonio a prima vista 8, coppie e quando in onda su Real Time: data

Quando va in onda Matrimonio a prima vista 8? Ormai è uno dei programmi più attesi dell’anno, tanto che la produzione ha deciso di registrare due stagioni nell’arco di un anno. La prima del 2022 andrà in onda molto presto e si conoscono già le coppie di Matrimonio a prima vista 8. Come riportato da Tv Blog, infatti, l’ottava stagione sarà disponibile a partire da oggi su Discovery+ ma ben presto anche in chiaro. Sarà possibile seguire il percorso di altri sei single che gli esperti hanno scelto per formare le nuove coppie dell’esperimento. Dopo cinque settimane di convivenza si scoprirà se le tre coppie rimarranno insieme o si separeranno.

La data d’inizio di Matrimonio a prima vista 8 è il 18 febbraio 2022, quindi è stata scelta la serata del venerdì. Questo almeno è ciò che si sa al momento, perché non è da escludere che ci siano cambiamenti dell’ultimo minuto per quanto riguarda la programmazione. Andrà in onda come sempre in prima serata.

Per quanto riguarda gli esperti di Matrimonio a prima vista 8 non ci sono stati cambiamenti nella formazione. Confermatissimi la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il sociologo Mario Abis. Insieme a loro tornerà anche Andrea Favaretto, esperto di comunicazione entrato a far parte del cast nella scorsa stagione.

Questi i nomi dei protagonisti di Matrimonio a prima vista 8: Cristina, Giorgia, Giorgia, Antonio, Gianluca e Mattia.

Le coppie di Matrimonio a prima vista 8: i nomi degli sposi

Cristina ha 30 anni, viene da Capriolo in provincia di Brescia ed è disoccupata al momento. Ha studiato giurisprudenza ma non ha concluso gli studi. Ha svolto diversi lavori finora e si è concentrata poi sul percorso da personal trainer. Cristina è figlia unica e ha perso entrambi i genitori, il suo grande desiderio è costruire una famiglia. Ha la passione per i viaggi e lo sport e ha una cagnolina, Olivia;

Giorgia, 27 anni di Mondovì, provincia di Cuneo. Di lavoro da l’impiegata ed è laureata in giurisprudenza, voleva diventare avvocato ma ha abbandonato il praticantato. Ha un forte legame con sua mamma, le piace camminare e nuotare;

L’altra Giorgia ha 28 anni ed è di Rieti, è un tecnico di circolazione extracorporea e lavora in ospedale. Anche lei ama passeggiare ed è legata alla sua famiglia. Trascorre il weekend dividendosi tra uscite con le amiche e andare allo stadio a vedere la Juventus;