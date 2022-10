Matrimonio a prima vista 6, Martina Pedaletti è incinta: l’annuncio

Ottime notizie in arrivo: una delle più amate protagoniste del reality di Real Time ha annunciato via social di essere in dolce attesa. Ecco lo scatto

La bella notizia è arrivata pochissime ore fa, via social, in un modo finalmente originale rispetto al solito. Martina Pedaletti, una delle recenti protagoniste di Matrimonio a Prima Vista (trasmissione amatissima da una certa fetta di pubblico di Real Time) ha annunciato di essere in dolce attesa su Instagram. La foto condivisa dalla Pedaletti avrebbe potuto essere lo scatto tipico di ogni neo mamma con la passione per i social, ma la donna ha deciso di fare di testa sta condividendo un contenuto molto simpatico.

La foto pubblicata sul feed della Pedaletti ritrae Francesco Muzzi, il marito, con una maglietta blu indosso e un finto pancione ricreato con un pallone, decorato con un romantico fiocco bianco. Nello scatto, Muzzi stringe fra le mani, fiero e felice, l’ecografia del bebé in arrivo, mentre la Pedaletti gli bacia teneramente il ventre. Le immagini successive sono molto più classiche: nelle foto la Pedaletti si è fatta ritrarre con il pancione in bella vista e il marito alle spalle che fa smorfie divertenti.

Una molto tenera che ha già raccolto decine e decine di commenti entusiasti da parte dei follower della coppia, tra cui quello di Sitara Rapisarda. Si tratta, per chi non la conoscesse, di una “collega” di Martina Pedaletti: anche la Rapisarda, infatti, aveva sposato uno sconosciuto a Matrimonio a prima vista (ma nel suo caso non finì bene).

A poche ore dalla pubblicazione dell’annuncio, Martina Pedaletti ha anche rivelato un altro piccolo dettaglio. Lei e il marito Francesco Muzzi, infatti, sono già a conoscenza del sesso del bambino (il feto è già di 14 settimane). L’unica altra persona ad esserne a conoscenza è la sorella Silvia, mentre la mamma Fiorella è ancora all’oscuro di tutto.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi già avevano parlato di allargare la famiglia

Fin da subito è stato piuttosto chiaro che questo matrimonio organizzato “al buio” avrebbe in realtà sortito frutti positivi. Nonostante gli alti e i bassi iniziali, a fine percorso la coppia aveva confermato alla produzione dello show di voler rimanere insieme anche a telecamere spente. Francesco, in particolare, aveva dato appuntamento a tutti “fra 9 mesi” lasciando intendere di voler diventare papà. C’è voluto più di un anno, in realtà, ma alla fine sembra proprio avercela fatta!