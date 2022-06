Matri e Nargi traslocano: dove andranno a vivere e l’amarezza di Federica

Tempo di cambiamenti per Alessandro Matri e Federica Nargi. L’ex velina di Striscia la Notizia, con alcune Stories Instagram, ha spiegato che a breve traslocherà con tutta la famiglia. Con il compagno farà i bagagli e si trasferirà a Milano. Negli ultimi anni l’ex calciatore del Milan e della Juventus e la showgirl, assieme alle figlie Sofia e Beatrice (5 e 3 anni), hanno dimorato a Roma, per via degli impegni professionali. Ora faranno ritorno a Milano, nonostante Federica preferisca la Capitale al capoluogo lombardo.

In particolare la Nargi ha raccontato che a Roma ha molti affetti e amici e che se avesse potuto decidere senza avere alcun vincolo avrebbe preferito continuare a risiedere nella Città Eterna. Invece non sarà così. A Milano ormai la casa è stata acquistata e a breve ci sarà il trasloco. Prima, però, farà tappa a Formentera, vacanza che si concede praticamente tutti gli anni con la famiglia e gli amici.

Sempre su Instagram ha anche allontanato i rumors che la vorrebbero nuovamente incinta. Con una battuta ha spiegato che non c’è alcun bebè in arrivo. Nel frattempo è tramontata anche la voce che la volevano vicino all’altare con Matri.

Nelle scorse settimane si sono fatte tambureggianti le voci che sostenevano che Alessandro e Federica sarebbero presto diventati marito e moglie. Peccato che le indiscrezioni non hanno mai trovato conferma nei diretti interessati. Così, quando, altri spifferi ‘rosa’ hanno narrato che le nozze erano andate in fumo, la coppia si è divertita a sbeffeggiare i cosiddetti ben informati che avevano messo in circolo la voce, lasciando intendere che non c’era alcun matrimonio programmato.

Alessandro Matri e Federica Nargi, un amore lungo oltre un decennio

La Nargi e Matri sono una delle coppie più solide dello showbiz italiano. La scintilla scoccò ben tredici anni fa. Da allora non si sono più lasciati. Anzi hanno messo su famiglia. Cinque anni fa hanno coronato la loro love story con il primo frutto d’amore, Sofia. Due anni dopo hanno accolto Beatrice.