Matilde Brandi, dopo il no all’Isola si candida per Amici: “Vi spiego perché”

Matilde Brandi era in lista per partecipare all’Isola dei Famosi 2022, ma il suo nome poi è sparito dal cast ufficiale. In effetti le indiscrezioni sulla sua partecipazione non erano infondate, perché le trattative ci sono state. O almeno c’è stata una proposta e forse lei ci ha anche pensato per un po’, poi però ha dovuto rinunciare. E oggi è arrivata una risposta, anzi una spiegazione a ciò che è successo. Ha cambiato idea, è stata scartata oppure c’è stato qualche impedimento?

Intervistata da Super Guida Tv, Matilde Brandi ha spiegato perché ha detto no all’Isola. Ha dovuto rinunciare lei, quindi, è per questo che al momento non si trova in Honduras insieme agli altri naufraghi. Era stata data come concorrente certa, poi qualcosa è successo. La Brandi ha ammesso di adorare Ilary Blasi e apprezza molto la sua conduzione, la sente molto vicina anche perché è romana come lei. Quindi ha ammesso di essere dispiaciuta di aver rinunciato all’Isola dei Famosi:

“Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’Isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare”

I problemi personali le hanno impedito di partecipare all’Isola, forse perché in questo momento è importante che lei sia a Roma. Dato che ha detto di non poter stare lontano da casa e che questo ha condizionato la sua scelta, è facile capire che si sia trattato di una problematica in famiglia. Tuttavia non ha intenzione di rinunciare alla televisione, puntando magari a un impegno che non la costringa a volare dall’altra parte del mondo. Un esempio? Un talent show. Matilde Brandi si è candidata per Amici di Maria De Filippi:

“Apprezzo tantissimo Amici. Mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi”

Maria ascolterà il suo appello? Avremo prima o poi Matilde Brandi giudice ad Amici? Di sicuro di danza se ne intende e avrebbe anche il carattere giusto per scontrarsi con la Celentano. Eh sì, perché anche se è d’accordo sul fatto che la danza non sia per tutti andrebbe a scontrarsi con la maestra per la questione del fisico. La Celentano è intransigente sui canoni della sua danza! Chissà cosa succederebbe allora nel caso in cui si liberasse un posto tra i professori di danza, quindi dietro la stessa cattedra…