Masucci fradicia a La Vita In Diretta, ira del web: “Ma un ombrello?”

Collegamenti surreali nei pomeridiani di oggi, come se le redazioni non avessero letto il meteo! A La Vita In Diretta, Alberto Matano si collega con Lucilla Masucci per parlare della tragedia di Traversetolo, ma qualcosa non va come previsto. Il tempo si sa è ballerino, ci stiamo avvicinando all’autunno ma ormai sono giorni che si parla di questa allerta meteo su scala nazionale! Vedere come a La Vita In Diretta non si sono preparati per il collegamento ha mandato su tutte le furie i telespettatori che hanno commentato su X, simpatizzando per la povera Masucci. Ma che è successo? Siamo a Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati rinvenuti in un giardino due piccoli neonati in un giardino, uccisi dalla giovanissima madre. Lucilla Masucci ha in serbo per Matano e il pubblico delle esclusive e testimoni che conoscono la giovane, e menomale è un’ottima professionista!

Durante la diretta non smette un attimo di piovere (in Emilia Romagna l’allerta meteo è rossa, la produzione dovrebbe saperlo!) ma alla Masucci nessuno passa un ombrello, lei fa tutto il collegamento fradicia, con vestiti e capelli zuppi. E il peggio deve ancora venire: a un certo punto, sempre sotto la pioggia torrenziale, la giornalista intervista il sindaco del paese. Quest’ultimo evidentemente aveva letto le previsioni del meteo e si era procurato un ombrello, ma non ha sfoggiato doti da galantuomo. L’intervista infatti si svolge con lui bello asciutto e lei sotto la tempesta, e non ci ha neanche pensato a offrirle riparo sotto l’ombrello! Su X, i telespettatori hanno espresso solidarietà verso la Masucci e disappunto verso il sindaco e la redazione. Ma si può mandare i giornalisti a fare i servizi sotto la pioggia! La fortuna nella sfortuna è che la Masucci era in buona compagnia.

Vita In Diretta e Pomeriggio Cinque lasciano i giornalisti a inzupparsi, i social tuonano: “Ma un ombrello no?”

Se Lucilla Masucci era in collegamento live con La Vita In Diretta, per Pomeriggio Cinque, sempre a Traversetolo c’era Claudio Giambene. E indovinate? Anche lui rigorosamente senza ombrello. Myrta Merlino si collega per avere anche lei gli ultimi aggiornamenti sul caso e ecco che si ripete la stessa scena appena vista anche da Matano. Pioggia torrenziale, il povero Giambene che combatte le intemperie e nessuno che abbia un ombrello da prestargli!

Chissà se prima di andare in onda i due giornalisti hanno riso insieme di questa loro sventura, perché l’unica cosa da fare in queste situazioni è ridere, perché sennò ci sarebbe da piangere. I pomeridiani dei canali principali non danno neanche un ombrello ai loro giornalisti quando devono andare in giro durante l’allerta rossa per le piogge. Vi pubblichiamo qui un paio di commenti degli utenti di X che non hanno apprezzato questa mancanza di stile da parte dei programmi.