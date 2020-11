Masterchef Junior, morto 14enne: Gordon Ramsay dà la tragica notizia

Ben Watkins, aspirante cuoco che ha partecipato a Masterchef Junior nella versione inglese, è morto a soli 14 anni. Ad annunciare pubblicamente sui social la tragica scomparsa è stato il conduttore e popolare chef Gordon Ramsay. Il ragazzo da tempo lottava contro una forma rara di cancro. Un lutto nel lutto visto che solo 3 anni fa, nel 2017, il giovane aveva pianto la morte dei suoi genitori.

“Ben, la tua vita sembra quella di un personaggio dei fumetti Marvel”. Così ricordano Ben i familiari più stretti. Il decesso è avvenuto perché il tumore che lo ha aggredito alla fine ha fatto sì che ai suoi polmoni non è più arrivata l’aria necessaria per respirare. “Ciò è stato devastante”, ha dichiarato disperato Anthony Edwards, lo zio di Ben, al Chicago Tribune.

Nonostante il cancro Ben ha continuato a coltivare le sue passioni e i suoi sogni. Anche nei periodi in cui doveva sottoporsi alle cure non si è mai staccato dai suoi amati fumetti. Ha continuato a leggerli, famelico di supereroi e di storie. Non solo: la passione per la cucina lo ha condotto ai fornelli di Masterchef Junior, dove fin da subito è divenuto uno dei concorrenti più apprezzati. Purtroppo lo scorso 16 novembre è arrivata la drammatica notizia della sua scomparsa.

Il desiderio che nutriva Watkins era quello di aprire due attività in futuro: una panetteria e un ristorante. Da qui la scelta di tentare la scalata a Mastrchef Junior nel 2017, poco dopo aver perso i due genitori in circostanze tragiche. Suo padre avrebbe ucciso la moglie, vale a dire la mamma di Ben, con un’arma da fuoco per poi suicidarsi. All’epoca il ragazzo già sapeva di essere stato colpito dal cancro. Pochi mesi prima che capitò l’omicidio-suicidio dei suoi genitori, infatti, arrivò la diagnosi funesta. Decise comunque di partecipare a Masterchef Junior.

Masterchef Junior, morto Ben Watkins: il dolore del programma e di Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, attraverso un toccante post sui social, ha salutato Watkins, omaggiandolo con calore e affetto:

“Oggi abbiamo perso un maestro della cucina. Ben tu eri un cuoco casalingo di incredibile talento e un giovane ancora più forte. La tua giovane vita ha avuto così tante svolte difficili ma hai sempre perseverato. Ho adorato il nostro tempo a cucinare e ridere insieme sul set. Oggi ho il cuore spezzato, ho perso il mio piccolo amico, inviando tutto il mio amore alla famiglia di Ben Watkins con questa terribile perdita”.

Anche i profili social ufficiali della celebre trasmissione culinaria hanno ricordato il 14enne: