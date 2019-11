Masterchef Italia 9 data d’inizio, quando comincia l’edizione 2020

Quando inizia Masterchef 9? C’è la data: le anticipazioni sull’edizione 2020

Abbiamo la data d’inizio di Masterchef Italia 9! E non manca molto. L’annuncio dell’inizio della nuova edizione è arrivato stasera, ma non tramite comunicati o tramite i social network. Sky ha deciso di annunciare Masterchef 2020 prima di mandare in onda il nuovo programma di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef è stato confermato tra i giudici di Masterchef 9, che torneranno a essere tre dopo aver sperimentato una formula a quattro. Insieme a Cannavacciuolo torneranno anche Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che ha fatto una buonissima impressione al pubblico di Masterchef Italia, per questo la sua conferma è stata accolta con piacere. Ma veniamo a quando inizia Masterchef 9.

Masterchef 9 data d’inizio, le novità sulla nuova stagione del programma Sky

La nona edizione inizierà giovedì 19 dicembre, occupando la serata che al momento è occupata da X Factor 13. Il promo pubblicitario che annuncia la data d’inizio di Masterchef 2020 è stato mandato in onda prima di Antonino Chef Academy, il nuovo programma dello chef. Nel promo ci sono i giudici su dei manifesti in stile elettorale e ognuno dà appuntamento al prossimo 19 dicembre, per la nuova stagione. Un paio di puntate andranno in onda quindi a fine 2019, come è sempre successo, ma l’edizione andrà in onda a nel 2020. A dicembre vedremo le puntate con le selezioni, ma ritroveremo i nuovi aspiranti Masterchef pronti a darsi battaglia davanti ai fornelli della cucina più famosa d’Italia nelle puntate di gennaio.

Data d’inizio Masterchef Italia 9: l’edizione 2020 al via il 19 dicembre

Chi sarà il prossimo Masterchef d’Italia? Riusciremo a farci un’idea conoscendo i nuovi concorrenti, che verranno scelti nelle puntate di dicembre. Ma a proposito di concorrenti, quanti saranno? Nella maggior parte delle edizioni abbiamo visto e seguito venti concorrenti, tranne nella settima edizione che ce n’erano ventidue. Le prime tre invece erano composte da diciotto concorrenti. Una nuova avventura attende gli appassionati del programma Sky, che sta per tornare in televisione. La data d’inizio di Masterchef 9 non è molto lontana: il conto alla rovescia può cominciare!