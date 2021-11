Masterchef Italia 11 quando inizia, la data svelata nel promo dei giudici

Stanno per tornare Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: l’appuntamento è per metà dicembre

Quando inizia Masterchef 11? La nuova edizione del cooking show più famoso d’Italia, e non solo, si sta avvicinando. Mentre su TV8 sta andando in onda la decima stagione, il pubblico di Sky potrà ben presto scoprire chi sono i nuovi concorrenti e seguire l’avventura che porterà al nome dell’undicesimo Masterchef d’Italia. E proprio il pubblico di Sky sa già che Masterchef 11 inizia subito dopo X Factor. Sono loro i programmi che tengono compagnia il giovedì sera, dall’autunno fino alla fine dell’inverno. Fino a un paio di anni fa, Masterchef cominciava a ridosso delle festività di Natale, ma dall’anno scorso invece anticipa un po’.

La data d’inizio di Masterchef 11 è stata confermata dal primo promo in onda con i giudici. Il debutto della nuova edizione è fissato a giovedì 16 dicembre 2021. Si anticipa di una settimana perché i Live di X Factor durano una puntata in meno rispetto ad anni fa, quando erano otto puntate di gara vera e propria. Dunque l’appuntamento da tenere a mente è per il 16 dicembre con Masterchef Italia 11.

I primi quattro episodi, divisi in due puntate, sono dedicati alle selezioni e alla formazione della Masterclass. Come sempre durante questa fase, quella dei cooking show, i giudici assegnano i grembiuli e a seconda del colore ci possono essere diverse situazioni. Quindi ci possono essere concorrenti che volano direttamente nella Masterclass e altri che invece devono proseguire nelle selezioni. Non mancheranno i grembiuli con la firma dei giudici: succede quando uno dei tre è convinto delle potenzialità dell’aspirante chef e lo fa andare avanti nonostante non prenda i due sì necessari. Il 30 dicembre 2021 quindi si darà inizio alle danze, un’altra data di Masterchef 11 molto importante.

A fine anno torneranno le Mystery Box, l’Invention Test, poi le prove in esterna oppure lo Skill Test e infine il Pressure Test. I giudici di Masterchef 11 sono sempre Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nel promo è stato creato un mixaggio dei loro tormentoni più famosi dei loro anni da giudici. Ed è proprio su questi che si ha intenzione di puntare: “Pronti per i nuovi tormentoni?”, dice Cannavacciuolo. “Anche quest’anno, parla come Masterchef”, gli fa eco Barbieri. Conclude il promo il classico “Come on” di Locatelli.