Masterchef Italia 10, tutti i concorrenti: nomi e cognomi dei protagonisti

Tutti i concorrenti di Masterchef Italia 10 hanno iniziato la loro avventura. La Masterclass della decima edizione si è formata nel giorno della Vigilia di Natale. Il programma non si è fermato ed è andato in onda mentre nelle case degli italiani si viveva la notte più magica dell’anno. Sono venti i nuovi aspiranti Masterchef d’Italia e tra loro si nasconde il prossimo Masterchef, il decimo della storia del programma. Una cifra tonda, un traguardo importante e per questo sarà ancora più speciale diventare il decimo Masterchef italiano. Nomi e cognomi dei concorrenti vi aspettano, ma non mancheranno altre piccole curiosità sulla vita di ognuno di loro.

Maxweel Alexander

Viene dal Michigan ma vive a Roma, ha 63 anni ed è uno scrittore. Gli piace vestirsi bene e non potrebbe mai rinunciare ai suoi abiti cucini a mano. Rigorosamente italiani.

Francesco Aquila

Per qualcuno somiglia un po’ a Johnny Depp, per altri invece è il Nusret Gökçe italiano. Francesco ha 34 anni e viene da Altamura, ma vive a Bellaria. Nella vita lavora come docente di sala bar e maître, ha una figlia di 4 anni che si chiama Ludovica.

Valeria Caserta

24 anni, vive a Vasto ma è nata a Termoli. Attualmente è disoccupata e ha una grande famiglia allargata a cui è molto legata. Ha un fidanzato, Christian, con cui convive e passa il tempo guardando film e serie tv.

Cristiano Cavolini

Lui viene da Fusignano, è un operaio metalmeccanico e ha 46 anni. Vive insieme al marito Gianluca e hanno un cane di nomi Rocky. Dopo la giornata trascorsa in officina, corre in un’associazione locale di cui è presidente e si diverte ai fornelli.

Antonio Colasanto

Vive a Novara ma è nato a Pisa. Ha 26 anni ed è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con il massimo dei voti. Ha poi intrapreso il percorso di Dottorato in Chimica degli alimenti. È fidanzato con Francesca.

Azzurra D’Arpa

Palermitana di 37 anni, da sedici anni lavora sulle navi da crociera, prima come croupier e attualmente come supervisore di casinò. Non si tira mai indietro quando si tratta di nuove avventure e le piace conoscere sempre culture nuove.

Federica Di Lieto

Federica ha 30 anni e viene da Montalto Uffugo, ma è nata a Cosenza. Sta per laurearsi in Ingegneria Chimica ed è da sempre una pallavolista: ha iniziato all’età di dieci anni.

Monir Eddary

Viene da Bevagna ma è originario del Marocco. ha 29 anni e ha quattro fratelli. Ha vissuto per sei anni a Melbourne, svolgendo lavori di ogni genere. Tornato in Italia da poco ha deciso di seguire la sua passione per la cucina partecipando a Masterchef Italia.

Jia Bi Ge

Nata a Shangai, ha 53 anni e vive a Bari. Sposata con Orlando, lavora come traduttrice ma è anche una musicista e violinista.

Francesco Genovese

Bancario di Palermo, ha 59 anni ed è papà di Enrico, con cui vive. Tra le sue passioni c’è anche la scrittura e ama dedicarsi alle piante.

Camilla Lampani

35 anni di Albisola Superiore, trascorre le sue giornate in cucina sperimentando nuove tecniche e accostamenti. Ha perso il suo lavoro da barista durante la pandemia di Covid.

Eduard Lora Alcantara

Viene da Santo Domingo, ma vive a Verona. Ha 29 anni e lavora come commesso in un negozio nel centro storico della città. Ha una fidanzata di nome Roberta ed è molto legato a sua mamma e sua nonna.

Daiana Meli

32 anni di Catania, nella vita è avvocato penalista e convive con il suo compagno Andrea, con cui è anche collega. A trasmetterle la passione per la cucina è stato il suo papà.

Ilda Muja

43 anni, è nata a Vukpalaj, vive a Novara insieme al marito Andrea e ai due figli. Ha un matrimonio finito alle spalle, durato dodici anni e la cui separazione ha scaturito un allontanamento dalla sua famiglia. Il padre non ha mai accettato la fine del suo matrimonio.

Alessandra Nioi

Viene da Elmas, ha 29 anni ed è una studentessa di Giurisprudenza. Vive in Sardegna con la mamma e i loro tre gatti.

Igor Nori

Di Montecchio Maggiore, ha 42 anni e nella vita è un ferroviere e un direttore di coro. Sposato con Federica, una soprano lirico, che ha conosciuto proprio grazie alla musica.

Marco Piccolo

31 anni, vive a Roma da solo ma comunque vicino alla sua famiglia. Ha perso suo papà e la scomparsa del genitore lo ha spinto a rifugiarsi nel cibo, arrivando a pesare 135 chili.

Giuseppe Ricchiuti

Nato a Isernia ma vive a Firenze, ha 36 anni ed è un grande appassionato degli anni Settanta e Ottanta. Una passione che ha trasferito anche nel suo look.

Sedighe Sharifi Dahaji

32 anni, viene da Teheran ma vive a Venezia. Ha una famiglia molto numerosa ed è arrivata in Italia per laurearsi in Economia. Nella vita è una mamma full time, prima lavorava per il cinema e nel mondo dell’animazione. Ha perso la mamma all’età di 14 anni.

Irish Soldani

Nato a Borgomanero ma vive ad Asiago. Ha 25 anni e a 16 anni ha lasciato la scuola dopo la scomparsa del padre, per aiutare sua mamma.

Irene Volpe

Ha 21 anni, è di Roma e si è da poco laureata in Design Industriale. Irene è cresciuta in una famiglia di artisti: con la mamma ha in comune il canto, il papà suona la batteria e il fratello la chitarra.