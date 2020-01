Masterchef 9 eliminati terza puntata: lacrime amare per Marisa

Masterchef Italia 9, la terza puntata di giovedì 16 gennaio 2020: cosa è successo

La terza puntata di Masterchef 9 si è aperta con una bella sorpresa. Solitamente la Mystery Box prevede che i giudici scelgano tre piatti da assaggiare, ma stasera a sorpresa ne hanno assaggiati quattro. I primi chiamati al banco dei giudici sono stati Nicolò, Fabio e Francesca. Solo dopo hanno detto che c’era un quarto piatto migliore, quello di Maria Teresa, che ha anche vinto la prova. L’Invention Test è stato abbastanza ostico per quattro concorrenti, con ingredienti molto difficili da mettere insieme in un piatto. Maria Teresa ha deciso di assegnare questi ingredienti a Fabio, Antonio, Francesca e Maria. Strategia di difesa più che di attacco verso Francesca e Marisa, perché le teme. Maria Teresa ha vinto anche l’Invention Test, ma chi è il primo eliminato di Masterchef 9 della terza puntata?

Terza puntata Masterchef 9, il primo eliminato di giovedì 16 gennaio 2020

Tra i peggiori sono stati chiamati Domenico, Andrea e Luciano. E altro colpo di scena della serata: solo Luciano si è salvato ed è tornato alla sua postazione. Andrea è finito direttamente al Pressure Test, mentre Domenico è stato eliminato. La prova in esterna si è svolta a Vico Equense, il paese di Antonino Cannavacciuolo. Maria Teresa ha avuto la possibilità di indicare il capitano della brigata rivale e ha scelto Anna Maria, ma non ha potuto scegliere la sua brigata. A turno sono stati i vari concorrenti a scegliere il grembiule a cui appartenere. Nei Rossi di Anna Maria ci sono Luciano, Milenys, Davide, Antonio, Giulia, Fabio. Sono andati invece nella squadra Blu Giada, Gianna, Nicolò, Marisa, Vincenzo, Francesca. La gente di Vico Equense ha premiato la brigata Rossa.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella terza puntata

Pressure Test a tema tapas nella terza puntata di Masterchef 9 e qualcuno si è trovato in difficoltà. Marisa per esempio non è riuscita a concentrarsi abbastanza, mentre altri hanno svolto al meglio il compito. Nicolò e Vincenzo sono stati i primi a salire in balconata, poi è stato il turno di Francesca. Anche Gianna è stata salvata dai giudici con i complimenti per il piatto presentato. Maria Teresa si è salvata per aver fatto meno errori degli altri. Marisa, Andrea e Giada sono stati gli ultimi tre rimasti davanti ai giudici. Dopo Domenico, il secondo eliminato della terza puntata di Masterchef 9 è Andrea. “So di non essere all’altezza di tutti gli alti e so che devo ancora studiare”, così ha salutato il giovane aspirante chef i giudici. Marisa è salita in balconata versando qualche lacrima di delusione per come ha affrontato la puntata.