Masterchef 9 eliminati sesta puntata: Giada lascia in lacrime

Masterchef Italia 9 in onda anche giovedì 6 febbraio: il programma di Sky non si ferma per Sanremo

Anche quest’anno Masterchef Italia 9 non è andato in vacanza nella settimana di Sanremo. Stasera giovedì 6 febbraio è andata in onda la sesta puntata di Masterchef. Partiamo subito col riassunto per scoprire tutto ciò che è successo, come sempre. La Mistery Box ha visto tra i migliori Marisa, Antonio e Luciano, che è stato premiato dai giudici. L’Invention Test è stato a base di carne e Luciano ha potuto assegnare i tagli di carne ai vari concorrenti; ha tentato di mettere in difficoltà Giulia e Giada, ma alla fine a sbagliare è stato proprio lui. Al termine dell’Invention Test infatti Luciano è finito tra i peggiori insieme a Marisa, Milenys, Maria Teresa e Giada. Il vincitore della prova è stato Vincenzo, mentre la prima eliminata della sesta puntata è stata Milenys.

Masterchef 9 sesta puntata, cosa è successo giovedì 6 febbraio: il riassunto

La prova in esterna ha visto protagonisti gli Anni Ottanta. Questa la brigata Blu: Marisa, Davide, Vincenzo, Luciano. Questa invece la brigata Rossa: Francesca, Antonio, Giulia, Maria Teresa. Giada e Nicolò sono finiti direttamente al Pressure Test. Il verdetto è rimasto in sospeso fino al ritorno nella cucina di Masterchef, dove i giudici hanno spiegato che la brigata vincitrice ha avuto venti preferenze in più. A spuntarla è stata la brigata Rossa, tutti gli altri al Pressure Test con Giada e Nicolò. Il capitano della brigata vincitrice ha avuto anche un vantaggio nell’ultima prova della puntata. Il Pressure Test si è svolto in due step: prima abbiamo assistito a tre duelli diretti, i tre che non hanno superato il primo step hanno affrontato un’ulteriore prova. Francesca ha formato le coppie della prima prova, decidendo anche su quale piatto dovevano sfidarsi. Questi i duelli: Marisa contro Vincenzo, Giada contro Nicolò, Luciano contro Davide.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella sesta puntata

Al termine del primo step a salire in balconata sono stati: Luciano, Marisa e Nicolò. Gli altri tre si sono affrontati ancora per non essere eliminati. Una sfida al buio, gli aspiranti chef hanno scelto dei barattoli totalmente al buio, solo quando sono tornati in postazione hanno scoperto l’ingrediente chiave del piatto da cucinare. Al termine della prova Vincenzo ha ricevuto i complimenti dei giudici, mentre il secondo concorrente eliminato della sesta puntata di Masterchef 9 è stato Giada. La giovane chef ha lasciato la cucina in lacrime: “Ho tanto da imparare e grazie a voi l’ho capito. Ringrazio tutti e voi, che siete stati genitori per me. Nei vostri occhi ho letto comprensione e affetto, e vi voglio ringraziare”.