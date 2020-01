Masterchef 9 eliminati quinta puntata: il Web protesta contro i giudici

Masterchef Italia 9, la quinta puntata di giovedì 30 gennaio 2020: cosa è successo

La quinta puntata di Masterchef 9 è andata in onda giovedì 30 gennaio e siamo ripartiti da Maria Teresa contro tutti dopo essere salita in balconata, salvandosi dal Pressure Test contro Fabio. In dodici hanno affrontato la Mystery Box di stasera, che ha visto emergere i piatti di Annamaria, Antonio e Marisa. Il migliore della prima prova è stata Marisa, che ha avuto grandi vantaggi nell’Invention Test. È stata lei a fare le coppie per la prova, scegliendo per sé Maria Teresa. Queste le altre: Antonio e Annamaria, Vincenzo e Davide, Milenys e Luciano, Francesca e Giulia, Giada e Nicolò. Dopo qualche piccola scintilla tra Marisa e Antonio a causa di Maria Teresa, la prova si è svolta in tranquillità. Marisa e Maria Teresa hanno vinto l’Invention Test, che sono state i capitani delle brigate della prova in esterna. Antonio e Marisa si sono chiariti, si è trattato solo di un’incomprensione: Antonio ha riso mentre parlava Marisa, ma la sua risata era dovuta alle parole dette su Maria Teresa e non quindi a chi le pronunciava.

Quinta puntata Masterchef 9, nessun eliminato dopo l’Invention Test: due concorrenti direttamente al Pressure Test

I piatti peggiori sono stati quelli di Luciano e Milenys, Giulia e Francesca. I primi due sono tornati subito in postazione, ma non ci sono stati eliminati a Masterchef 9 in questa prova: Giulia e Francesca hanno indossato il grembiule del Pressure Test. La città che ha ospitato la prova in esterna della quinta puntata è Parma. Squadra Rossa per Maria Teresa: Milenys, Antonio, Annamaria, Giada. Marisa ha guidato i Blu: Davide, Luciano, Nicolò, Vincenzo. Anche nella quinta puntata c’è stata una vittoria schiacciante nella prova in esterna. Con 33 preferenze su 50, a portare a casa la vittoria è stata la brigata Blu, nonostante sia stato servito un secondo con un pezzettino di spago nel piatto. Una puntata perfetta per Marisa, non c’è che dire!

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella quinta puntata: Giada si salva e scatta la protesta sul Web

Nel Pressure Test, i concorrenti hanno dovuto replicare un piatto preparato da chef Locatelli. Dopo aver pescato a turno un numero da un sacchetto, gli aspiranti chef hanno raggiunto le rispettive postazioni per cominciare la prova. Con loro ha cucinato anche Locatelli, dal palchetto dei giudici di Masterchef, ma durante la prova hanno cambiato postazione in senso orario e continuato quindi a cucinare con le preparazioni avviate dagli altri. Le peggiori del Pressure sono state Annamaria e Giada e l’eliminata della quinta puntata di Masterchef 9 è stata, a sorpresa, Annamaria. Questa eliminazione ha suscitato parecchie proteste sul Web, come potete vedere da questi tweet che abbiamo preso ad esempio.

Io chiudo qua, decisamente! Era la vincitrice #MasterChefIt — NotTodaySatan (@Freemymind__) January 30, 2020

Cioè avete salvato il piatto di Giada. Senza osso, crudo, senza pellicola sopra e senza salsa. Un petto di pollo con le carote #MasterChefIt — nina (@3107_nina) January 30, 2020

Ma non esiste!!!!

L’altra non aveva neanche il ripieno.😡😡😡😡😡😡😡😡ma dopo la pasta col pesto cotto, non mi stupisco più!!!#MasterChefIt — Laura (@Gippa3stelle) January 30, 2020

Il fatto che si sia salvata Giada dopo il piatto abominevole fatto, é una cosa inspiegabile #MasterChefIt — mel 🍎 (@mellinsky) January 30, 2020