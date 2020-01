Masterchef 9 eliminati quarta puntata: tutti contro Maria Teresa

Masterchef Italia 9, la quarta puntata di giovedì 23 gennaio 2020: il riassunto

Cosa è successo nella quarta puntata di Masterchef Italia 9? Nel nostro riassunto troverete tutti i dettagli della puntata, passo dopo passo. Cominciamo con la Mystery Box, che ha visto Giada vincitrice! I giudici hanno scelto di assaggiare il piatto di Davide, Nicolò e Giada, premiando quest’ultima. Nell’Invention Test, Giada ha deciso di mettere in difficoltà Davide e Nicolò, stimandoli, ma non ha aiutato neanche Luciano e Francesca. Al termine della prova con il giudice ospite, Milenys è stata eletta migliore della prova e il suo piatto ha convinto in tutto e per tutto i giudici di Masterchef 9. Barbieri le ha addirittura detto che era un piatto da finale. Tra i peggiori sono stati chiamati Giada, Gianna e Vincenzo. La prima eliminata della quarta puntata è Gianna.

Quarta puntata Masterchef 9, Giada da migliore a peggiore: cosa è successo

La prova in esterna si è svolta alle porte di Milano, dove è stato celebrato un matrimonio indiano. I tredici aspiranti chef rimasti in gara hanno preparato il pranzo di nozze: un compito mica da niente! Milenys ha indossato il grembiule Rosso e ha scelto di affidare la guida dei Blu ad Antonio. A sorpresa, Locatelli ha messo sul tavolo anche i grembiuli neri: il concorrente non scelto dalle due brigate è andato direttamente al Pressure Test! Milenys ha scelto Davide, Giulia, Nicolò, Annamaria, Giada. Vincenzo non è stato scelto e ha indossato il grembiule nero. Alla fine, a spuntarla è stata la brigata Rossa, con quaranta preferenze su sessanta da parte degli invitati al matrimonio.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella quarta puntata del 23 gennaio

Indossati i grembiuli neri del Pressure Test, Maria Teresa ha subito accusato Antonio di non aver guidato bene la brigata. Una serie di duelli ha determinato i concorrenti salvi, il concorrente perdente della sfida a due ha scelto chi sfidare e con quale piatto tra quelli proposti dai giudici. A partire è stato Antonio, il capitano della brigata:

Antonio ha sfidato Vincenzo: vincitore Antonio;

Vincenzo ha sfidato Francesca: vincitrice Francesca;

Vincenzo ha sfidato Marisa: vincitore Vincenzo;

Marisa ha sfidato Fabio: vincitrice Marisa;

Fabio ha sfidato Luciano: vincitore Luciano;

Fabio ha sfidato Maria Teresa: vincitrice Maria Teresa

Quindi gli eliminati di Masterchef 9 della quarta puntata sono Fabio e Gianna. Maria Teresa, salita in balconata, non ha voluto parlare con nessuno: “Tifavano tutti per Fabio, che mi stiano alla larga”, ha detto.