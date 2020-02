Masterchef 9 eliminati nona puntata: l’abbraccio di Locatelli a Giulia

Masterchef Italia 9, la nona puntata di giovedì 13 febbraio 2020: ecco cosa è successo, il riassunto

I concorrenti di Masterchef 9 sono sempre meno e ciò vuol dire solo una cosa: la finale si avvicina. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati della nona puntata seguendo passo passo il riassunto della serata. Con la preparazione dei piatti nella Mistery Box, i tre che hanno convinto i giudici ad assaggiare le proprie preparazioni sono stati Davide, Luciano e Antonio. A spuntarla è stato Davide, che ha vinto la prova con tanti complimenti dei giudici e si è guadagnato i vantaggi nell’Invention Test. Davide ha scoperto prima di tutti gli altri i piatti protagonisti della seconda prova, incontrando lo chef ospite di stasera Davide Caranchini. Ha quindi scelto il piatto da cucinare e quello da assegnare agli avversari. Giulia sta crescendo molto nella cucina di Masterchef Italia 9 e lo ha confermato vincendo l’Invention Test stasera, con la possibilità di formare la propria brigata in esterna. Tra i peggiori sono stati chiamati Vincenzo, Luciano e Francesca.

Nona puntata Masterchef Italia 9, Vincenzo lascia la cucina

Il primo eliminato di Masterchef 9 della puntata è stato Vincenzo, che ha ricevuto il caloroso in bocca al lupo di Antonino Cannavacciuolo. La prova in esterna ha visto impegnati gli aspiranti chef in due veri ristoranti di Milano. Trovarsi in una cucina vera e propria ha messo in difficoltà qualcuno di loro e i giudici si sono fatti sentire, ma alla fine il servizio è stato portato a termine. Nella brigata Rossa hanno cucinato insieme Maria Teresa, Nicolò, Luciano e Antonio. Nella brigata Blu invece c’erano Giulia, Davide, Francesca e Marisa. I due capitani erano Nicolò e Giulia. Stavolta i commensali non hanno espresso la preferenza tra rosso e blu, ma hanno “pagato” il conto con il classico gettone del colore della brigata solo in caso fossero soddisfatti del pranzo. A comunicare il risultato della prova, nella cucina di Masterchef, è stato il sindaco di Milano con un video: ha vinto la brigata Rossa. Chef Locatelli ha rimproverato duramente Giulia in qualità di capitano di brigata, ma anche Barbieri ha avuto qualcosa da dirle.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella nona puntata

Il Pressure Test si è svolto a coppie: Giulia e Davide da una parte, Marisa e Francesca dall’altra. Solo un membro di ogni coppia ha ascoltato la ricetta con gli chef ospiti, ovvero Davide e Francesca, poi hanno cucinato a staffetta scambiandosi informazioni in un minuto e mezzo. Entrambe le coppie hanno sbagliato più di qualcosa nella preparazione, ma alla fine Marisa e Francesca sono salite in balconata. Ultimo scontro tra Davide e Giulia e proprio quest’ultima si è aggiunta agli eliminati di Masterchef Italia 9. Locatelli, che aveva scommesso su di lei portandola nella Masterclass senza i sì degli altri due giudici, ha voluto salutare Giulia con un abbraccio e delle bellissime parole.