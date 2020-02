Masterchef 9 eliminati decima puntata: Cannavacciuolo commosso per Luciano

Decima puntata Masterchef Italia 9, cosa è successo giovedì 20 febbraio: il riassunto

Siamo giunti alla decima puntata di Masterchef 9 e la finale è sempre più vicina. Come in ogni edizione del talent culinario di Sky, nelle puntate finali è sempre complicato indovinare gli eliminati di Masterchef Italia, soprattutto quando più di uno è bravo e nessuno brilla in particolare. In questa nona edizione sono più di due a correre per il titolo di Masterchef italiano, ma vediamo adesso cosa è successo nella puntata del 20 febbraio. Partiamo come sempre con la Mystery Box, che ha visto uno scambio di ricette tra gli aspiranti chef. Il vincitore della prova è stato Antonio, perché è riuscito a mettere qualcosa di suo in una ricetta (di Luciano) già con tanta personalità. Antonio ha scelto il piatto da cucinare per tutti e ha ricevuto i consigli dello chef ospite. La preparazione del piatto era davvero complicata e con tantissimi ingredienti.

Masterchef 9, niente prova in esterna nella decima puntata: torna lo Skill Test

Proprio per la difficoltà della preparazione, la prova è stata divisa in cinque fasi, con altrettante scatole da aprire quando il giudice davano il via. Al termine di una durissima prova, il migliore dell’Invention Test è stato Nicolò, mentre i giudici hanno chiamato tra i peggiori Francesca e Marisa, indicando la prima come eliminata della decima puntata. Non c’è stata una prova in esterna stasera, ma è tornato invece lo Skill Test. Il tema della prova sono state le tecniche di cottura. Nicolò ha deciso l’ordine delle tecniche da affrontare, così da scegliere la più semplice per sé e salvarsi subito. Con la tecnica della gratinatura si sono salvati Davide e Marisa. Con la tecnica della cottura in umido invece a salire in balconata sono stati Maria Teresa e Antonio.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella decima puntata tra Nicolò e Luciano

Luciano e Nicolò si sono sfidati nell’ultima prova dello Skill Test e negli occhi di tutti era chiaro che questo eliminato avrebbe lasciato un grande vuoto nella cucina. Terza tecnica protagonista è stata l’affumicatura, ma Nicolò era evidentemente provato. Proprio lui ha avuto la possibilità di muovere i fili in questa prova, da vincitore dell’Invention Test, ma ha fatto errori che avrebbe potuto evitare. Al termine della prova, una vera battaglia all’ultimo sangue, è stato Luciano ad aggiungersi agli eliminati di Masterchef 9. Dunque abbiamo i semifinalisti di questa edizione: Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò.

Masterchef, Cannavacciuolo emozionato e commosso per Luciano: “Sei un grande”

Un Cannavacciuolo visibilmente emozionato ha salutato Luciano: “Sembra di salutare un vecchio amico.Ci hai fatto ridere, emozionare e mi sto emozionando. Hai presentato grandi piatti, hai dato tutto di te. Ti deve rendere orgoglioso che la tua storia a Masterchef sarà d’esempio a tante persone. Ci hai dimostrato che non è mai troppo tardi. tutti possono avere una seconda chance nella vita. Hai fatto un grande percorso. […] Torni più forte di prima. Sei un grande”. Anche Luciano si è molto emozionato e si è abbandonato alle lacrime, spiegando però che si trattava di un pianto di gioia per l’esperienza vissuta, che lo ha fatto crescere tanto. Ha ringraziato i giudici per tutte le parole spese e ha voluto dire un grazie speciale a Cannavacciuolo: “Mi ha dato la forza di ritornare”. C’è stato un grande abbraccio tra Luciano e Cannavacciuolo, il primo totalmente in lacrime e il giudice con gli occhi lucidi. Anche in balconata erano tutti emozionati; Maria Teresa un po’ meno degli altri.