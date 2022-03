Masterchef 2022, chi ha vinto l’11esima edizione: podio finale a sorpresa

La vincitrice di Masterchef 2022 è Tracy! Una finale molto combattuta ma che ha portato i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno incoronato proprio lei. A giocarsi il titolo di undicesimo Masterchef italiano sono stati Christian Passeri, Carmine Gorrasi e Tracy Eboigbodin. Nel primo episodio della finale c’è stata l’eliminazione di Lia Valletti, a un passo dalla finalissima. Proprio lei quindi si è fermata a un gradino dal podio, fermandosi al quarto posto dopo un percorso in cui ha dimostrato di poter ambire a molto di più. Un vero peccato, insomma, ma c’è stata allo stesso tempo la sorpresa di questa edizione: Christian finalista.

Chi ha vinto Masterchef 11: tutta la finale

Una cucina tutta bianca ha accolto i quattro semifinalisti dell’11esima edizione: Christian, Tracy, Lia e Carmine. Ci sono state due prove con ospiti stellati in studio: Enrico Crippa e Andreas Caminada. La Mystery Box ha assegnato il primo grembiule col nome sul petto e a conquistarlo è stato Carmine. Al termine della seconda prova, invece, a indossare la casacca è stata Tracy, quindi Lia e Christian si sono giocati l’ultimo posto a disposizione. Non c’era un’altra prova a disposizione per loro, i giudici hanno deciso in base allo stesso piatto di Caminada.

A sorpresa, e con stupore e rabbia del pubblico social, Lia non è stata una finalista a Masterchef 11. A volare sulla balconata è stato Christian, per Lia è stato fatale un errore di percorso. Un errore che però è capitato nel momento più sbagliato, quello in cui si stava giocando un posto in finale. A sorpresa, quindi, Christian non solo ha raggiunto la semifinale ma ha anche indossato la casacca da finalista.

Antonino Cannavacciuolo ha messo la giacca a Christian e si è molto commosso. Un momento davvero tanto emozionante, lo chef ha elogiato la crescita di Christian nella cucina di Masterchef ed è certo che diventerà un grande cuoco. Le lacrime, insomma, sono arrivate prima di eleggere l’undicesimo Masterchef d’Italia. Prima di iniziare a cucinare, i tre finalisti hanno riabbracciato le loro famiglie. Non solo gli ex concorrenti si sono schierati in balconata, ma c’erano anche dei tifosi speciali: i genitori di Carmine, i genitori di Christian, la mamma e il fratello di Tracy. Altre forti emozioni e lacrime. Quindi i tre finalisti di Masterchef 2022 hanno presentato i loro menu e hanno dato inizio alla sfida.

Ognuno di loro ha cominciato a cucinare senza perdersi per strada, pensando a tutte le preparazioni. Prima della presentazione dell’antipasto però Carmine ha avuto un piccolo ritardo, ma è riuscito a portare il piatto studiato sul tavolo dei giudici. Sugli antipasti ha colpito più Tracy. Dopo trenta minuti hanno presentato il primo piatto del menu e anche stavolta Carmine ha tardato rispetto agli altri. “Se la giocano tutti e tre”, ha commentato Antonino sui primi. Anche i secondi hanno convinto i giudici, chi più e chi meno ma molto hanno fatto anche i gusti dei tre chef. I dolci hanno acceso il confronto al tavolo, fino al momento in cui i giudici sono usciti di scena per discutere sul nome del vincitore di Masterchef 11.