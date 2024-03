MasterChef 13, la vincitrice Eleonora: “Io e Niccolò? Ecco la verità”

Si è conclusa giovedì, 29 febbraio, la 13esima edizione di MasterChef Italia. Un’edizione di grande successo, che ha conquistato il mondo dei social, oltre ad ottenere grandi risultati in termini di ascolti. La finale ha infatti superato il milione di spettatori su Sky Uno e l’hashtag ad essa dedicato è finito direttamente al primo posto delle tendenze in Italia. Ad aggiudicarsi il titolo di 13esimo MasterChef italiano è stata Eleonora Riso, che è riuscita a battere i rivali Antonio Mazzola e Michela Morelli. A poche ore dalla sua vittoria, la giovane toscata ha rilasciato un’intervista a Fanpage, in cui ha parlato delle sue sensazioni dopo questo traguardo, dei suoi progetti futuri e del tanto discusso rapporto con il compagno d’avventura, Niccolò Califano.

Inizialmente, Eleonora è stata criticata dal pubblico, che l’ha accusata di risultare a volte troppo snob. L’aspirante chef ha confessato di non aver reagito male ai commenti negativi, ma di aver imparato a riderci sopra. Ad ogni modo, col tempo, il carattere della 27enne è venuto fuori e i fan di MasterChef l’hanno apprezzata sempre di più. “Volevo mostrare a tutti che lo spirito di improvvisazione e l’azzardo ripagano, lo hanno detto anche i giudici”, ha detto sul suo percorso nel reality culinario di Sky Uno.

Eleonora: “Cosa è nato tra me e Niccolò a Masterchef”

Nel corso delle puntate, Eleonora ha attirato l’attenzione dei telespettatori non solo per le sue doti culinarie, ma anche per lo speciale rapporto creato con Niccolò. I due si sono spesso mostrati vicini, instaurando una forte amicizia. Un momento molto emotivo è stata l’eliminazione del ragazzo, durante la quale Eleonora è scoppiata in un grande pianto. Tutta questa serie di indizi ha portato molti a credere che tra i due sia sbocciato del tenero.

Tra l’altro, ricordiamo che Niccolò si è presentato alle audizioni dedicando un piatto alla sua fidanzata, per poi uscire dal programma da single. In una recente intervista, il medico ha rivelato di essersi legato molto ad Eleonora, ma di aver chiuso le porte all’amore per ora dopo una grande delusione. Adesso, invece, a svelare la verità del loro rapporto è stata proprio la vincitrice di MasterChef:

Il nostro rapporto è indescrivibile. Un rapporto assurdo tra due persone assurde.

Insomma, sembra proprio che i due stiano cercando ancora bene di definire la loro relazione. Dunque, non resta che aspettare per capire come evolverà questa storia. Nel frattempo, dopo questa vittoria, Eleonora ha già importanti progetti per il futuro: le piacerebbe acquistare dei terreni, per coltivare, allevare e mangiare insieme alle persone che la circondano.