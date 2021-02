Masterchef 10 eliminati undicesima puntata: i nomi dei quattro finalisti

La cucina di Masterchef 10 si è riaperta per la penultima puntata: gli eliminati di questa sera hanno dovuto togliere il grembiule a un passo dalla finale. Erano rimasti in sei a giocarsi un posto in finale e i colpi di scena, come sempre, sono dietro l’angolo. La puntata del 25 febbraio 2021 è cominciata all’insegna degli affetti: la Mystery Box nascondeva una lettera per gli aspiranti chef da parte di un loro caro. Dopo le emozioni, i concorrenti hanno preparato il loro piatto: spesa libera quindi, ma nessun ingrediente da rispettare? Ovviamente no: dopo alcuni minuti, infatti, gli chef hanno interrotto la prova per far entrare nella cucina i parenti. E proprio loro hanno consegnato l’ingrediente in più.

Dopo aver osservato tutte le preparazioni, i giudici erano molto soddisfatti. Hanno deciso di assaggiare i piatti di Irene, Azzurra e Monir. La prova è stata vinta da Irene, che ha abbracciato suo papà dopo la vittoria. Irene ha scoperto i piatti dell’Invention insieme a Riccardo Canella, ospite della puntata, e ha poi scelto gli abbinamenti per ognuno dei suoi compagni. Avrà deciso di mettere in difficoltà qualcuno di loro? Ebbene sì: Antonio e Azzurra. Al termine della prova, Irene ha fatto il bis: ha vinto anche l’Invention Test. Tra i peggiori invece stasera solo due nomi: Federica e Antonio. E i giudici hanno deciso tra loro il primo eliminato di Masterchef 10 della puntata: Federica.

La prova in esterna dell’undicesima puntata di Masterchef 10 si è svolta nella cucina di Enrico Bartolini. Lo chef ha presentato le cinque preparazioni del menu della prova e Irene ha scelto per sé il dolce, il più difficile e complesso. Ma lei ha dimostrato di sapersela cavare con i dolci. Ma Irene ha potuto assegnare anche il piatto più complicato, dopo il suo, a uno dei suoi avversari: ha dato il filetto ad Aquila. Aquila ha poi scelto il piatto successivo: i “Bottoni” ad Azzurra. Lei ha assegnato il manzo a Monir, quindi il risotto è andato ad Antonio.

Chef Bartolini ha scelto il piatto migliore, quindi il vincitore della puntata che è volato direttamente all’ultima puntata. Irene e Aquila sono stati i migliori, ma solo uno ha raggiunto la perfezione richiesta dallo chef: Irene è la prima finalista di Masterchef 10. E in questa puntata ha fatto una bella tripletta! E non era mai successo prima a Masterchef Italia, come ha sottolineato Locatelli. Gli altri quattro si sono giocati la finale al Pressure Test. Tre step, in ognuno di loro i concorrenti hanno scelto quattro ingredienti da usare nel piatto. E a ogni step uno di loro è volato in balconata. Antonio, Aquila e Monir si sono salvati nei vari step e sono in finale insieme a Irene: Azzurra è stata eliminata a Masterchef 10.