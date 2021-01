Masterchef 10 eliminati settima puntata: Cannavacciuolo dispiaciuto

Mystery Box con la pancetta protagonista nella settima puntata di Masterchef 10, in onda giovedì 28 gennaio 2021. Un ingrediente da usare per un piatto dolce oppure salato. Ogni aspirante chef ha avuto la possibilità di fare il nome di un altro concorrente e decidere se doveva cucinare un piatto dolce o salato. Max ha scelto per primo: piatto salato a Ilda. Poi a catena ci sono state queste assegnazioni: Cristiano salato, Valeria salato, Federica dolce, Igor dolce, Antonio dolce, Aquila dolce, Monir salato, Eduard salato, Irene dolce, Azzurra salato, Jia Bi dolce, Max dolce. I tre piatti migliori sono stati quelli di Cristiano, Antonio e Max. I giudici hanno incoronato vincitore della prima prova Antonio.

Nell’Invention Test, Antonio ha deciso chi doveva cucinare cosa tra i tre piatti proposti dalla chef ospite della serata. Valeria, Ilda, Igor e Aquila hanno ricevuto la preparazione considerata più semplice. Il piatto intermedio invece è finito a Jia Bi, Monir, Azzurra e Max. Infine, il più difficile è stato assegnato a Federica, Eduard, Cristiano e Irene, ma anche a sé stesso. Dopo questa prova Antonio è uscito ancora vincitore, mentre tra i peggiori sono finiti Ilda e Igor. La prima eliminata di Masterchef 10 della settima puntata è stata Ilda.

Lo Skill Test di questa puntata ha avuto come protagonista Iginio Massari, l’ospite più attesi di Masterchef Italia. Antonio è salito direttamente in balconata, correndo come il vento. Gli aspiranti chef si sono misurati con il cioccolato in questa prova. L’unico che è riuscito a fare una sfera di cioccolato e a portare a casa la prova è stato Max, che è salito in balconata portando con sé anche i complimenti di Massari. E che complimento: “Questo è il dolce più buono che ho mangiato a Masterchef!”.

Locatelli ha preso in mano le redini dello Skill Test dopo Massari, indicando la prossima preparazione: pollo in vescica. E con questa prova si sono salvati Irene, Monir, Federica, Eduard, Azzurra. Tutti gli altri hanno affrontato il terzo step: collo di gallina ripieno. Al termine della prova, Cannavacciuolo ha detto di essere dispiaciuto per questa eliminazione, prima di dare il nome. Aquila, Jia Bi e Valeria sono saliti in balconata. Tra Igor e Cristiano, agli eliminati di Masterchef 10 in questa settima puntata si è aggiunto Igor.