Masterchef 10 eliminati sesta puntata: il Web esulta, arriva Iginio Massari

La sesta puntata di Masterchef 10 è stata una puntata all’insegna della biodiversità. Un appuntamento per sensibilizzare alla lotta allo spreco, un invito a valorizzare l’ambiente in cui viviamo e le materie prime. La Mystery Box ha avuto come protagonisti degli ingredienti che sono in via d’estinzione. I migliori di questa prova sono stati Jia Bi, Federica e Irene. Proprio Federica ha vinto questa Mystery Box per la seconda volta e ha guadagnato un importante vantaggio per l’Invention Test. Ospite della seconda prova è stato il giovanissimo Flynn McGarry, soprannominato il “Justin Bieber del food”, che a 19 anni ha aperto il suo primo ristorante a Manhattan.

Federica ha potuto togliere degli attrezzi da cucina ad alcuni avversari per penalizzarli nella realizzazione dei piatti. Naturalmente ha anche assegnato tre diversi piatti a diversi concorrenti. Max, Valeria, Antonio, Azzurra e Aquila hanno ricevuto il piatto più complicato da realizzare. Ha inoltre privato Aquila dello strumento fondamentale per la realizzazione del piatto. Irene ha vinto l’Invention Test, mentre tra i peggiori sono stati chiamati Marco, Federica e Ilda. Le due donne si sono salvate, mentre Marco è stato eliminato nella sesta puntata di Masterchef 10.

Nella prova in esterna gli aspiranti chef hanno cucinato per dei commensali molto esigenti: dei bambini. Irene come capo squadra ha potuto scegliere il menù della sua brigata. Ha scelto il menù rosso, portando con sé Antonio, Igor, Azzurra, Monir, Federica e Cristiano. Nella squadra Blu c’erano Valeria, Max, Ilda, Jia Bi, Daiana, Eduard e Aquila, capitano della brigata. I Rossi hanno portato a casa la vittoria, mentre i Blu si sono scontrati al Pressure Test per salire in balconata e salvarsi dall’eliminazione.

Nell’ultima prova i concorrenti a rischio si sono misurati con la pasta in bianco di Gualtiero Marchesi. Solo Max è salito dritto in balconata, tutti gli altri sono finiti davanti ai giudici. Soltanto dopo i giudici hanno salvato anche Jia Bi, Aquila, Eduard e Ilda. A rischio eliminazione quindi Valeria e Daiana. Dopo questa puntata, all’elenco degli eliminati di Masterchef 10 si è aggiunto il nome di Daiana. Il pubblico del Web è d’accordo con questa eliminazione… Anche se c’è chi avrebbe preferito (anche) l’eliminazione di Valeria. Quest’ultima infatti non gode di particolare simpatia da parte del pubblico.

Intanto nelle anticipazioni di Masterchef a fine puntata è stato svelato l’ospite della prossima puntata. Nello Skill Test, che sostituisce la prova in esterna, arriverà Iginio Massari! Il pasticcere è ormai un ospite fisso del cooking show, ma soprattutto una delle puntate più temute dai concorrenti… Ma la più attesa dal pubblico!

