Masterchef 10 eliminati quinta puntata: tradimenti, lacrime e dubbi

La quinta puntata di Masterchef 10 è cominciata all’insegna dell’amore. Tra versi di Dante Alighieri recitati da chef Bruno Barbieri e cibi afrodisiaci sotto la scatola, i concorrenti si sono misurati con la Mystery Box di questa puntata. I giudici hanno scelto di assaggiare i piatti di Cristiano, Azzurra e Monir. A conquistare il primo posto è stato Cristiano. Quale vantaggio ha ottenuto nell’Invention Test? Il tema della prova è stata la cucina calabrese e per l’occasione in cucina è arrivato lo chef Nino Rossi, che ha portato con sé tre piatti di diversa difficoltà. Il vincitore della Mystery Box ha scelto quale piatto affidare a quali concorrenti.

Cristiano ha assegnato il piatto più semplice a Marco, Valeria, Maxwell, Ilda e Jia Bi. Quello più complesso ad Alessandra, Antonio, Daiana, Igor e Aquila. Infine, la preparazione di media difficoltà a Eduard, Azzurra, Federica, Irene e Monir. Per sé stesso ha scelto quello più difficile. Al termine degli assaggi, i giudici hanno incoronato Eduard vincitore dell’Invention Test: insieme a lui tra i migliori c’erano Cristiano, Azzurra e Antonio. Al contrario Alessandra e Daiana sono state le peggiori: nessun eliminato in questa prova. Alessandra è finita direttamente al Pressure Test, mentre Daiana si è salvata.

Eduard e Maxwell sono stati i capitani della prova a squadre. Eduard nella sua brigata Blu ha cucinato con Aquila, Monir, Federica, Daiana, Jia Bi e Cristiano. Nella brigata Rossa con Maxwell c’erano Antonio, Azzurra, Igor, Irene, Marco e Valeria. Ilda non è stata scelta, quindi non ha partecipato alla prova in esterna e ha indossato il grembiule nero del Pressure Test. A trionfare al termine della prova in esterna è stata la brigata Blu, di conseguenza la Rossa ha raggiunto Alessandra e Ilda al Pressure Test.

I concorrenti a rischio hanno dovuto sezionare un pollo e fare degli abbinamenti delle diverse parti con delle pastelle. Nella seconda fase della Pressure Test si sono dedicati alla cottura del pollo, ovviamente quattro fritture. Ilda e Alessandra sono rimaste davanti ai giudici, mentre gli altri sono saliti in balconata. Anche Ilda alla fine si è salvata, mentre Alessandra è stata eliminata nella quinta puntata di Masterchef 10.

A fine puntata Ilda ha ammesso di essersi sentita tradita da Max, che non l’ha scelta nella sua brigata preferendo Antonio per strategia. Quando è salita in balconata, Max le ha chiesto perdono, anche se prima in confessionale aveva detto che sarebbe finita al Pressure Test anche se l’avesse scelta. Visto che la sua brigata ha perso. Ilda però non ha pensato a questo particolare e non ha perdonato subito Max: era troppo arrabbiata ancora per riuscirci. Marco però non ha creduto molto alle lacrime della sua compagna d’avventura…